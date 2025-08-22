Пътешественик: Силно препоръчвам, ако отивате там, да отделите поне половин ден

© Най-хубавите и авантюристични пътешествия са случайните. Не бяхме подготвени да ходим в Прага, просто го решихме в последния момент и беше интересно. Това каза в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ пътешественикът-тонрежисьор Георги Момчилов.



Едно от нещата, които правят впечатление, слизайки от самолета в Прага, е изключително добре организираният градски транспорт. "Тридневната им карта за метро, която ползвахме, беше 330 крони, които са 20 и няколко лева, което е абсолютно приемливо, имайки предвид, че това ти дава достъп основно до метрото и оттам до всички туристически атрактивни дестинации в града.“



Една от най-впечатляващите забележителности в столицата на Чехия е Пражкият замък, много популярна дестинация за туристите. "Обичайно е пълно, особено в късния следобед, когато е и красиво навън,“ посочи той и обясни, че са предпочели да разгледат градините на замъка, някогашните частни дворове на аристократи от XVII век, подредени стъпаловидно една над друга, изключително красиви, като от най-високата градина се отваря прекрасна панорамна гледка към целият град.



Националният музей на Прага е друго място, което трябва задължително да бъде посетено. Намира се в центъра на града и от него се открива "много хубава панорамна гледка към сърцето на града. В една от постоянните изложби, "Чудесата на еволюцията“, можеш да видиш всичко: от фосили до съвременни животни. Много ми харесва това, че имаше скелет на кит, който е 20 метра. Да го видиш в контекст под други големи животни – под макет на слон, под макет на някакво друго голямо животно и над главата ти виси един огромен скелет – дава ти перспектива колко голямо всъщност е това животно,“ разказа тонрежисьорът, като интересно за него е било, че музеят е изключително интерактивен, особено за децата.



Зоологическата градина в Прага е една от най-големите зоологически градини и една от най-добрите в Европа, като на площ от 570 дка могат да се видят повече от 4500 животни в максимално близка до естествената им среда на обитаване. "Изключително много са се постарали да пресъздадат средата на животните, но и има много внимание към дребните детайли – всичко е направено да се вписва в средата,“ разказа Момчилов и добави, че пространството е огромно с 10 км пешеходни алеи в целият зоопарк, като има и много ресторанти, заведения, щандове с храна и напитки. "Имат дори лифт, който води до върха на хълма. Силно препоръчвам, ако отивате там, да отделите поне половин ден. Ние обикаляхме над 4 часа и не видяхме всичко.“



Прага впечатлява изключително много и с разнообразието от архитектурни стилове, като могат да се видят както готически замъци и църкви в бароков стил, така рококо, кубизъм и модернистични сгради в различните квартали на града. "Кварталът, в който бяхме, беше с архитектура от 20-те години, всички сгради са изпълнени в еднакъв стил с малки украси по всяка фасада, в ярки, приятни и топли цветове.“



Освен с архитектурното богатство, Чехия може да се похвали и с изключително разнообразие от бира. "Чехия е родното място и на пилзнера, който е всъщност модерната бира в момента, в света най-много се пие такъв тип бира. Дори в центъра на града има тур, който е свързан точно с историята на първия пилзнер, в който тур може да обиколиш пивоварна, да видиш самия процес и разбира се да пиеш бира. Дори опитах истински ябълков сайдер.“