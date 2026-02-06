ЗАРЕЖДАНЕ...
Първият транссексуален модел, отличен като "Модел на годината", е в България!
©
Новината стана известна благодарение на сторита, публикувани в нейния Instagram профил, на които се вижда, че моделът е на територията на страната. Въпреки интереса на последователите ѝ, все още не е ясно каква е целта на визитата ѝ - дали става дума за професионални ангажименти, фотосесия или просто почивка.
Посещението ѝ предизвика вълнение в социалните мрежи, като много от фенове ѝ следят с интерес дали ще сподели повече подробности за престоя си.
"Какво прави Алекс Консани в България?", пише един от последователите ѝ.
Още по темата
/
Глобиха Наум Шопов
11:17
Тя е на 72! Няма начин
05.02
Още от категорията
/
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
05.02
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата ни за страна, където властват наркотици и картели
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше г...
09:45 / 05.02.2026
Практична рецепта за натоварени дни
22:16 / 04.02.2026
Актуални теми
grajdanina
преди 33 мин.
Защо се изгуби във времето звучното- Травестит, някак се промени с трансексуален, а травестит е някак по- описващо
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.