Първият съпруг на Дженифър Лопес я съсипа с гневен пост: Спри да лъжеш
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:04
©
Миналото на Дженифър Лопес отново привлече вниманието на медиите, след като първият ѝ съпруг Охани Ноа публикува гневен пост в Instagram с обвинения към певицата.

Бившият модел и актьор, който беше женен за Лопес по-малко от година в края на 90-те, публикува гневен пост в Instagram, в който обвини звездата в изневяра и "фалшив образ на жертва“.

Поводът за емоционалната реакция на Ноа стана скорошно интервю на Лопес в предаването "The Howard Stern Show“, където певицата сподели, че "никога не е била истински обичана“, защото "бившите ѝ не били способни на това“.

В поста си Ноа твърди, че е напуснал Маями и се е преместил в друг щат, за да бъде до Лопес, когато тя започва да пробива в Холивуд:

"Бях до теб, за да те защитавам и подкрепям. Никога не те излъгах, не ти изневерих. Бях прекалено добър за теб. Но ти избра славата и богатството пред любовта.“

Той добавя, че е направил всичко възможно да спаси брака им, но постоянните лъжи и липсата на доверие го накарали да си тръгне:

"Искаше да продължиш да изневеряваш. Не можех повече. Затова те напуснах.“

Краткият брак, дългите спомени

Дженифър Лопес и Охани Ноа се запознават през 1996 г. в ресторанта на Глория Естефан в Маями. Женят се през февруари 1997 г., но се разделят по-малко от година по-късно.

Това е първият брак на Лопес, следван от три други — с Крис Джъд (2001–2002), Марк Антъни (2004–2011) и Бен Афлек, с когото се венчаха през 2022 г., но се разведоха в началото на 2025 г.

Любовният ѝ живот винаги е бил в центъра на общественото внимание — не само заради звездния ѝ статус, но и защото Лопес често говори откровено за личните си преживявания.

В същото интервю при Стърн Лопес споделя още:

"Не е, че не съм обичана. Просто те не бяха способни. Даваха ми всичко — къщи, пръстени, бракове. Но понякога аз самата не се обичах достатъчно.“

Думите ѝ показват, че за Джей Ло темата за любовта не е само въпрос на минало, а на самоосъзнаване и лична трансформация.

Въпреки че Охани Ноа преди е твърдял, че няма "лоши чувства“ към Лопес, новите му думи показват, че старите емоции все още не са напълно забравени.

Миналото на Дженифър Лопес отново я настигна — но този път звездата изглежда избира мълчанието. Представител на певицата не е коментирал публично обвиненията.

Историята на Джей Ло и Охани Ноа напомня, че славата не винаги предпазва от болката на миналото. Дори най-бляскавите любовни истории могат да оставят сянка — но и да научат на едно важно нещо: преди да бъдем обичани, трябва първо да обичаме себе си, пише Edna.bg.

