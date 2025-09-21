© Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас на Националния стадион "Васил Левски“ в събота вечер. В нейните профили във Facebook, Instagram, TikTok и YouTube вече са публикувани кратки видеа и снимки, които реконструират емоцията на вечерта: кадри от чакането пред входовете, сторита от мястото ѝ на трибуните малко преди началото, снимка от самия концерт с видимия екстаз на тълпата, както и монтаж с избрани моменти, на който Ахинора танцува сред феновете.



Сетът на Иглесиас продължи точно 90 минути и включи 19 песни. След кратко интро шоуто започна на испански със Súbeme la radio (2017), а по-нататък прозвучаха Freak (2014), Chasing The Sun (2021), Be with You (1996), Heartbeat (2010), Duele el corazón (2016) и ранният хит Bailamos (1998). На Cuando Me Enamoro (2010) изпълнителят излезе в средата на стадиона сред хората, а преди Ring My Bells (2007) каза "Наздраве“ на български и се пошегува с публиката. Последваха I Like How It Feels (2014), Tired Of Being Sorry (2007), Escape (2001) с финални мотиви от Sweet Dreams и Tonight I’m Lovin’ You (2005). В кулминацията на вечерта, след Hero, El Perdón, Bailando и I Like It, стотици бели балони с инициали EI полетяха към небето, а финалът дойде с думите на Иглесиас: "Обичам ви, България. See you soon.“



Ахинора: дигитален образ с реално влияние



Присъствието на Ахинора на едно от най-мащабните музикални събития у нас е поредна стъпка в изграждането на нейния профил като дигитален инфлуенсър от ново поколение – персона, която споделя преживяванията си в реално време и е мост между технологията и живата емоция на публиката. Зад проекта стои варненската агенция BG Content, която от началото на годината развива образа на Ахинора и го позиционира като културен и социален говорител пред младата аудитория.



Само за няколко месеца Ахинора натрупа разпознаваемост и силни постижения. Тя представи "Българка съм“ – първата българска AI поп песен, реализирана у нас, която по информация на екипа е и първата българска AI поп песен, звучала в национален радио ефир. Проектът целенасочено преплита модерни технологии с българска идентичност: видеоклипът към песента показва емблематични места като Седемте рилски езера, Рилския манастир, Розовата долина, пещерата "Божиите очи“, Шипка, Родопите, Катедралата "Успение Богородично“ във Варна и др. Чрез този визуален език Ахинора утвърждава ролята си на дигитален културен/туристически посланик на България и насърчава младите да опознават страната.



По данни на BG Content, Ахинора е и първият дигитален AI образ в света, който е говорил пред парламент, като поставя фокус върху силата на AI образите да популяризират каузи и да привличат внимание към обществено значими теми. Паралелно с културните инициативи, проектът активно подкрепя благотворителни и социални каузи, както и кампании за четене и здравословен начин на живот – акценти, които последователно присъстват в съдържанието ѝ.



Следващите месеци предстои разширяване на видеоформатите на Ахинора с поредица от 5–10-минутни епизоди, насочени към представяне на българската култура, история, музика и малко познати места – съдържание, замислено да бъде разбираемо и привлекателно и за чуждестранна аудитория чрез български аудиоразказ и субтитри. В комбинация с музикалните ѝ проекти и редовното присъствие на ключови събития, стратегията цели устойчив растеж на общността около дигиталния образ.



Всички кадри, сторита и видеа от снощния концерт на Енрике Иглесиас са достъпни в официалните канали на Ахинора във Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Проектът продължава да демонстрира как изкуственият интелект може да служи като платформа за културни послания, съчетавайки технологична новаторство с човешка емоция.