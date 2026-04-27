Ягодите през пролетта са едни от най-очакваните плодове по пазарите. След зимния сезон те изглеждат като символ на свеж старт – ярко червени, лъскави и подредени в касетки, които веднага привличат вниманието. Но първата среща с тях често носи едно и също усещане – изглеждат по-добре, отколкото ги помним.

Причината е проста

В ранната пролет ягодите най-често са вносни или от оранжерийно производство. Те пристигат преди естествения пик на узряване, което означава по-слаб аромат и по-водниста структура. Това обаче не ги прави безполезни – просто променя начина, по който е най-добре да се използват.

И точно тук идва практичната страна на пролетните ягоди

Когато вкусът не е достатъчно интензивен за директна консумация, те се превръщат в отлична основа за десерти, където топлината, захарта и тестото компенсират липсващия аромат.

ФОКУС ви предлага две лесни рецепти, в които пролетните ягоди се представят по-добре, отколкото сурови.

Бърз кекс с ягоди и кисело мляко

Това е десерт, който работи добре именно с по-леки и по-малко ароматни плодове. При печене ягодите освобождават вкус, който се засилва, а тестото го поема и балансира.

Необходими продукти:

3 яйца

1 чаша захар

1 чаша кисело мляко

1/2 чаша олио

2 чаши брашно

1 бакпулвер

ванилия

200–250 г ягоди

Начин на приготвяне

Яйцата и захарта се разбиват до пухкава смес. Добавят се киселото мляко, олиото и ванилията. След това се прибавят брашното и бакпулверът. Нарязаните ягоди се разбъркват внимателно в сместа, за да не се разкашкат.

Пече се на 180 градуса около 35–40 минути. Получава се мек кекс, в който плодовете имат по-ясно изразен вкус, отколкото в суров вид.

Маслени кошнички с крем и ягоди

Този десерт е добър начин да се "подсили“ слабият аромат на ранните ягоди чрез крем и тесто. Комбинацията компенсира това, което плодът още не дава сам.

Необходими продукти:

За тестото: масло, яйце, захар, брашно, щипка сол

За крема: прясно мляко, жълтък, захар, нишесте, ванилия

ягоди за декорация

Тестото се оформя и се изпича във формички до златисто. Кремът се приготвя на котлон до сгъстяване. След охлаждане кошничките се пълнят с крем и се подреждат нарязани ягоди отгоре.