|Публикуваха подробната програма за "25 години СБЛЪСЪК", вижте участниците
Първият дебат ще бъде на тема "Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години?", в който ще спорят Венци Мицов и Андрей Слабаков срещу Евгени Минчев и Ивка Бейбе.
Втората тема е "Повече ни даде или повече ни взе Европейският съюз?". По нея позициите ще защитават Костадин Костадинов и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов.
Последният сблъсък е озаглавен "2025: Време за бягство или за завръщане?", а в него сили ще премерят Магърдич Халваджиян и Димитър Рачков срещу Къци Вапцаров и Иво Танев.
Събитието ще се проведе на 23 ноември от 19:00 ч. в зала "Асикс Арена" в София и ще се случи само веднъж и единствено на живо.
Билети вече са налични онлайн, а организаторите обещават голямо шоу без цензура и истински дебат – точно като в златните години на предаването.
