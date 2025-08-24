ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Психотерапевт: Този прост навик подобри ежедневието ми
Само за два месеца тя забелязала положителни промени – по-лесно се събужда, чувства се по-освежена и позитивна, качеството на съня ѝ също се е подобрило. Според научни изследвания и консултации с експерти, сутрешната светлина влияе директно върху биологичния часовник, регулира нивата на кортизол и подпомага когнитивната функция и настроението.
Специалисти подчертават, че практиката е особено полезна за хора, които страдат от умора или депресивни състояния, тъй като допринася за повишаване на серотонина и усещане за заземеност, пише Verywell Mind.
Терапевтката определя този навик като един от най-ценните, които е въвела след раждането, и насърчава други да го адаптират към собственото си ежедневие – било чрез пряка слънчева светлина, било чрез лампи за светлинна терапия в райони с по-малко слънчеви дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: