Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Психотерапевт: Това е причината домакините да имат проблем с простирането, обирането на паяжините и ползването на високо разположени шкафчета
Автор: Лора Димитрова 13:14Коментари (0)40
©
Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето- прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж. Това коментира психотерапевтът д-р Катя Казакова във Facebook.

"Помогнете, вие ми се свят!

Резките температурни промени и динамиката в атмосферното налягане провокират вертижни кризи, особено през преходните сезони. Затова се случват по-често през пролетта и есента.

Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето- прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж.

Хората над 40-50 години най-често страдат от доброкачественото позиционно вертиго-световъртеж провокиран от движение. Трае няколко секунди до половин минута, без гадене и повръщане и винаги свързан с движение на главата. Когато си лягат – чувстват потъване. Явява се при повдигане главата нагоре, или завъртане настрани. Затова страдащите домакини имат проблем с простирането на прането, обирането на паяжините, ползването на високо разположените шкафчета в кухнята. Причината е в натрупване на кристалчета в каналите на вестибуларния апарат, които дразнят прекомерно рецепторите. Предразполагащи фактори са възрастта, травма на главата, спането на една и съща страна. Лечението с обичайните лекарства против световъртеж не дава особен резултат. За радост има така наречените репозиционни техники, които позволяват пълно излекуване. В практиката си често се срещам и с психогенен световъртеж. Той присъства при тревожното състояние, пристъпите на паника и социалната тревожност. В този случай се касае за усещането за нестабилност и замаяност. Често го оприличават, като да си на лодка. Понякога толкова е плашещ, че не смеят да излязат от дома. Продължителността е месеци и години. В този случай няма проблем с вестибуларният апарат и нерва, затова приемането на антивертижни и подобряващи кръвоснабдяването медикаменти не дава резултат. Посочените форми на световъртеж не застрашават живота на страдащите, но силно повлияват качеството му. Правилната диагноза и точният подход бързо водят до добър резултат."






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
Арестуваха кмета на Варна
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: