|Психотерапевт: Това е причината домакините да имат проблем с простирането, обирането на паяжините и ползването на високо разположени шкафчета
"Помогнете, вие ми се свят!
Резките температурни промени и динамиката в атмосферното налягане провокират вертижни кризи, особено през преходните сезони. Затова се случват по-често през пролетта и есента.
Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето- прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж.
Хората над 40-50 години най-често страдат от доброкачественото позиционно вертиго-световъртеж провокиран от движение. Трае няколко секунди до половин минута, без гадене и повръщане и винаги свързан с движение на главата. Когато си лягат – чувстват потъване. Явява се при повдигане главата нагоре, или завъртане настрани. Затова страдащите домакини имат проблем с простирането на прането, обирането на паяжините, ползването на високо разположените шкафчета в кухнята. Причината е в натрупване на кристалчета в каналите на вестибуларния апарат, които дразнят прекомерно рецепторите. Предразполагащи фактори са възрастта, травма на главата, спането на една и съща страна. Лечението с обичайните лекарства против световъртеж не дава особен резултат. За радост има така наречените репозиционни техники, които позволяват пълно излекуване. В практиката си често се срещам и с психогенен световъртеж. Той присъства при тревожното състояние, пристъпите на паника и социалната тревожност. В този случай се касае за усещането за нестабилност и замаяност. Често го оприличават, като да си на лодка. Понякога толкова е плашещ, че не смеят да излязат от дома. Продължителността е месеци и години. В този случай няма проблем с вестибуларният апарат и нерва, затова приемането на антивертижни и подобряващи кръвоснабдяването медикаменти не дава резултат. Посочените форми на световъртеж не застрашават живота на страдащите, но силно повлияват качеството му. Правилната диагноза и точният подход бързо водят до добър резултат."
