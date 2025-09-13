Психологът Рая Чаушева за синхрознаците от подсъзнанието: Съвпаденията, които ни се случват, не са случайни

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с психолога Рая Чаушева, за синхрознаци от подсъзнанието ни, вдъхновени от психологията на Юнг.



Днес сме с психолога Рая Чаушева, която нашите слушатели познават от обучението, което тя направи в Пловдив за психологическите граници, които ни пречат да казваме "Не". Искам да попитам как мина това обучение, имаше ли интерес към него?



Имаше доста интерес, което всъщност ме учуди, защото истината е, че за първи път в България правя такова обучение. Моят опит е в чужбина, там събирах доста хора. Но много се учудих, че като първо мое обучение тук, на територията на Пловдив, имаше много голям интерес. Над 150 човека бяха отговорили във Фейсбук, в крайна сметка се събра една солидна група. И това, което много ми хареса в обучението е, че хората видяха, че няма нищо сложно в това да казват "Не“, няма нищо страшно и всъщност те не са лоши хора, когато отказват, когато поставят здравословни граници. Другото, което забелязах, е, че на хората им хареса общността. Това е нещо, за което не си давах сметка, когато организирах събитието. Така че за в бъдеще ще организирам още събития и обучение и съпорт групи за споделяне, за такава всеобща терапия. Такива неща правя като психолог, за да може хората да се чувстват заедно, да имат споделени проблеми и просто да се създаде една общност от хора, които се интересуват от това.



Какви са ти впечатленията като цяло, Каква е пречката повечето от хората да не могат да казват "Не"? Смятат, че това ще бъде нещо лошо за тях ли? Че ще ги сметнат за лоши хора?



Да, обикновено е това. Просто не могат да направят стъпката от осъзнаването защо е необходимо да кажат "Не", до самото прилагане на границата, до самото казване на "Не".



Дали това е типично българска черта? Ние все искаме да изглеждаме добрички.



Абсолютно. Това е народопсихологията ни. Не само че искаме да изглеждаме добрички, просто има едно смесване на функциите в семейството, на отговорностите. Не можем рязко да се отцепим от определени членове на семейството, или дори приятелски кръг. Истината е, че човек се чувства най-щастлив, когато знае своите отговорности, своите тежести и тези на другия.



И от твоите обучения вероятно се е разбрало, че много хора имат нужда от такава терапия, така да се каже.



Но поводът да те поканя днес е друг - да ни разкажеш за твоите синхронични карти. Това обикновени карти ли са и какво точно представляват те?



Това са много специални карти. Те не са обикновени карти за игра. Всъщност са доста различни. Те са с психологически характер, синхроничен характер. Какво значи това? Те са направени на база на синхроничността. Т.е. идеята при тях не е да са оракулски, или тип Таро, както са много други такива карти на пазара. По-скоро човек да разчита на синхроничността и на знаците, които са вътре в него. Посланията, които са в подсъзнанието му, да разчита тези синхроничности. Картите помагат точно с това, те са създадени по този начин, че да показват синхроничността и ти да я видиш и да свържеш тази тайна с нещо, което е вътре в теб, в подсъзнанието.



Т.е. те партнират с нашето подсъзнание и ни подсказват по даден начин някои неща?



Да. Те са създадени с цел комуникация между съзнателната част на психиката и подсъзнанието. И теорията е, че в подсъзнанието се крият много тайни. Там се крият лични стремежи, копнежи, такива искрени идеи или пък чувства, които са на нашето автентично аз. И идеята е ние да се свържем с интуицията си и всъщност да започнем тази комуникация с подсъзнанието, за да може да извлечем тези тайни, които идват от нас самите. Това е разликата с други карти, които са на пазара, които са Таро, оракулски. При тях идеята е, че ти получаваш тези отговори свише, от някаква всевишна сила, която е ангели или някакви духове. Тук идеята е, че всичко е в психологията.



Но има и някаква мистика в тези синхроничности, със сигурност. Дори Карл Юнг, който е създател на този термин за синхроничността, той определено има много мистика в своята психология и в своята теория. Може би просто изглежда така, защото когато ни се случват синхроничности, те изглеждат като едни съвпадения, но те не се чувстват случайни, ние не ги чувстваме случайни. Пример за това е, когато имаме определен въпрос, който си задаваме в нашия живот, и чуем нещо по радиото, което е директен отговор на нашия въпрос. Това е синхроничност. То е съвпадение, но фактът, че ние не го възприемаме случайно, означава, че то не е случайно.



Бихме могли и да го подминем като информация.



Да, обаче не го подминаваме, защото резонира с нас. То не резонира с някой друг, а е много субективно, чисто субективно. И това го прави специално. Това го прави неслучайно. И това е идеята на картите. Аз съм направила такива синхроничности, които са готови човек да ги разчете и да ги усети.



Иска ми се иска да демонстрираме това. И след това ще попитам и за дизайна, защото изглежда много красиво самата кутийка и всичко, което сте направили. Но хайде да направим експеримент! Какво трябва да правя аз?



Добре. Като отворя кутията, вие ще видите, те са доста карти, 56 карти, които са много красиви, всички са уникални по дизайн. Ние после ще говорим и за стила на рисуване. И към тях съм написала наръчник. За мен това беше важно, защото не всички карти от този тип имат наръчник, но той съдържа точно тип тълкования на всяка карта, за да може, когато ти се падне определен символ, ти да разчетеш синхроничността и да разбереш точно какво значи.



Да разбереш какво ти казва подсъзнанието?



Точно така. Какъв тип комуникация е. Отваряме наръчника и тук всъщност съм представила няколко варианта за това как да теглим карта. Важно е хората да знаят, че тъй като не са оракулски карти, това, което препоръчвам като психолог, е като човек си зададе определен въпрос, да разгледа картите и да усети коя е неговата карта спрямо въпроса. Т.е. да остави подсъзнанието си да го води.



Добре. Да започнем да го правим.



Да. Вариант 1 за въпроси е: "Какво трябва да знам, за да решим проблема си?" – това е въпросът, който задаваме всъщност към подсъзнанието си.



И сега, Цвети, разгледай тези карти и си избери тази, която резонира с теб и точно за този въпрос. Трябва да избереш една.



Има и още два въпроса, така че ще има и още.



Това е първата!



"Слънчев комплимент". Това е картата. Добре, вторият въпрос е "Какво трябва да направя, за да постигна целта или мечтата си?" Това беше за типа проблем, който имаш. Сега мечта или цел.



Интересно, красива карта. Една от любимите ми всъщност – ще разбереш защо. И третият въпрос е "Какъв общовалиден урок трябва да науча за себе си?". Това е малко по-обща карта, така че може би се замисли за голямата картина в живота си.



Интересно! Добре, започваме с първата карта, която изтегли – "Слънчев комплимент". Тя беше във връзка с някакъв сегашен моментен проблем. Казус, който имаш. "Слънчев комплимент" е художествен израз на топлия и искрен акт на похвала, отправен към друг човек. Когато изразяваме комплименти, не само укрепваме междуличностните си връзки, но и стимулираме собственото си самочувствие. Комплиментите функционират като форма на признания, валидирани, и играят ключова роля за емоционалното благополучие, създавайки атмосфера на уважение. Искрените и добре обмислени комплименти създават пространство за емоционалната свързаност между хората, напомняйки ни за важността над добротата и страданието. Също така това признание стимулира социалната подкрепа и укрепва чувството за принадлежност.



Защо ти се падна тази карта? Вероятно подсъзнанието ти дава послание, че в момента имаш нужда да преместиш фокуса от себе си към друг човек, който би могъл да получи твоето искрено признание. Кога за последен път отправи сърдечен комплимент? Изпитваш ли разочарование от липсата на възвръщаемост на доброто отношение? Или пък често се натъкваш на враждебност и недоверие от страна на другите? Картата ти напомня, че комплиментите могат да отворят нови възможности за свързване. Бъди по-щедър и открит в положителната си оценка към другите, близки и дори непознати. Никога не знаеш кога с една добра дума или малък жест можеш да подобриш нечий ден. Комплиментите функционират като метафорични цветя, които украсяват не само получателя, но и даващия ги.



Това е за сегашния казус. Ти си знаеш. Второто беше за целта или мечтата ти.



Много специална карта, както казах, една от любимите ми – "Чудата звезда". По азбучен ред са, между другото, в наръчника, така че хората ще се ориентират. "Чудата звезда" е карта, която символизира уникалната, различна и специална мисия. Звездата е метафора на вътрешната светлина, добротата и индивидуалността, но също така за самотата, която често съпътства хората с нестандартно мислене и начин на живот. В света ни съществуват личности, чиято светлина е толкова различна, че те изглеждат като звезди в собствения си космос, където никой не може напълно да разбере какви са всъщност и защо са тук. Защо точно тази карта? Вероятно чуваш дълбокия призив да следваш своята уникална пътека. Някъде вътре се таи убеждението ти, че компасът ти е правилен, но може би си разколебан от приетите посоки и пътища. Намираш ли се в период на психическа турбуленция и колебания отново следващите стъпки в живота си? Може би се чувстваш разкъсан, като избираш пътя на средностатистическия човек, без значение дали става въпрос за себеизразяване, образование, кариера, лично отношение или духовност. Тази карта ти индикира да слушаш вътрешния си глас и да не се съобразяваш с утвърдените модели за успех и щастие. Имаш възможност да създадеш собствена следа без да се сравняваш с другите. Това е за мечтата ти.



И последно – "Маската". Това е някакъв общовалиден урок, който ти се дава.



Да, наистина, много са красиви картите, но това не е ли голям къртовски труд, това, което си направила? Колко време ти отне?



Доста време. Да, благодаря ти за този въпрос. Много интересно се получи, защото аз имах идея за тези карти от много, много време. Още след като издадох първата си книга на английски, от тогава искам да направя нещо на родния си език. И това ми беше първата идея като психолог. Обаче мина дълго време, знаеш животът как те завърта. До миналата година, края на миналата година, 2024, в която една художничка ме намери, проактивно. Ани Цонева – всъщност художничката на тези карти, тя специализира в стила Zentangle, който е нов за България. Той е терапевтичен стил на рисуване. И тя чисто като хоби го е започнала това нещо, обаче са се получили много красиви творения, както виждаш. И на нея не й е било достатъчно просто да рисува картини. Тя е искала и някакъв сериозен проект да създаде и така ме намери, защото аз имам и писателски блок. Там ме намери, проверила е също, че съм и психолог.



И стана една обща идея между двете. Намерили сте се.



Стана синхроничност просто. Интересно се получи. Намерихме се. И от там – да отговаря на въпроса ти, беше доста работа. Аз – първо да отделя тези изображения на Ани, които резонират с мен и които имат дълбочина и имат някаква свързаност с психологията и с архетипността и със синхроничността на Юнг. А те бяха стотици изображенията, възможно е хиляди. Тя просто непрекъснато ги рисува, тя много интуитивно ги рисува.



Но после излезе всъщност, че имаме много общи виждания и може би подсъзнания, интуитивни гласове, така да го кажем, защото тези усещания, които има, когато е рисувала, те съвпадат пък с моите виждания като психолог.



Интересно е много. Прави ми впечатление, че в днешно време все повече хора се обръщат към себе си. Има ли такъв момент? Забелязваш ли такова нещо? В смисъл, хората като че станаха по-духовни?



Да, има такава тенденция, за което много се радвам, защото това е в противоречие на абсолютно консуматорския свят, в който живеем. И мисля, че всъщност точно заради това противоречие се създава този контраст. Хората имат нужда от такъв тип карти. Те имат нужда да споделят, имат нужда да ходят на семинари, на обучения, да се срещат с други сродни души.



Дори в моята терапевтична практика с едно учудване, приятна изненада виждам, че много млади хора започват да се обръщат към психолози, и то с цел личностно развитие, дори не толкова заради проблеми, а заради една нова духовност, която те искат да намерят в себе си.



Ти на няколко пъти каза "аз издадох книга навън". Кажи нещо повече за себе си.



Аз завърших в психология в Пловдивския университет, но след това доста специализирах навън. Под "навън“" имам предвид Англия, Норвегия и в последствие Чехия.



В Норвегия?



Да, в Норвегия бях в Бергенския университет. Имах едно интересно психологическо проучване, което беше финансирано. Там бях асистент-изследовател. В Чехия най-много стоях в Прага и там се занимавах с бизнес психология. Там бях по-скоро в корпоративния свят, като треньор. Всъщност там специализирах в обученията, което пък после ми помогна и ми помага и сега.



Не се ли опасяваш, че тези карти, като си ги купи някой от теб, ще започне да злоупотребява и да се прави на гадател, като използва и наръчника и т.н.?



Възможно е, но честно казано, аз си мисля, че хората, които биха били заинтригувани от тези карти, по-скоро ще имат интерес към психологията. Да, може би и към гадателски аспект, но по-скоро към терапевтични аспекти, защото ако забеляза, когато тълкувах твоите карти, в тълкуванията също се крият и много въпроси. Те са терапевтични въпроси, те са въпроси за самоанализа, за себевглеждане. И точно това е тенденцията на хората в момента. Това, което ме пита по-рано – такава вълна виждам в момента. Все повече хора и млади хора в частност си задават такива дълбоки въпроси за себеанализ, чудят се дали грешат, къде грешат, какво е най-правилно да направят, за да бъдат най-добрата версия на себе си.



В последно време също е много модерно да се говори за енергии – мъжка енергия, женска енергия. Това става нещо като мода, всеки втори го повтаря. Какво ще кажеш по въпроса?



За енергиите? Ами, мога да кажа, че в същността си са верни. Нашата реалност всъщност е едни вибрации, едни енергии. Но все пак не трябва да се злоупотребява с това знание, освен ако човек наистина е напълно подготвен, просто защото може лесно да се обърка. Аз препоръчам на хората, ако се интересуват от тези дълбоки, интересни, мистични неща, да започнат от психологията. Защото тя дава едни ясни отговори за нас самите и в частност за мистичността, за енергиите, но най-вече започваме от психиката, от човешката душа.



Има ли още нещо, което искаш да кажеш за картите, Рая?



За самия дизайн на картите искам, защото художничката е ясна, но може би хората да видят самия дизайн как е отзад. Също отстрани и самия шаблон, по който картите са правени. Това е дело на съпруга ми, който всъщност винаги ми е помагал в моите творчески проекти. Той е графичен дизайнер, старши графичен дизайнер, от много време работи в тази сфера и винаги усеща много добре моята идея, моето чувство и изобщо как искам картите да изглеждат. Така че негово е делото защо са така тъмни.



И тук се появи една синхроничност.



Абсолютно, да. Ние сме в синхрон, да. Той ми помогна и с първата книга, която е на английски. Той ми направи корицата за нея и изображенията вътре. Така че – да, това е дело на трима ни всъщност – на мен, на Ани и на съпруга ми Недко Чаушев. И доста дадохме, много труд беше, но си заслужава сега, защото е един изпипан, луксозен продукт, за който много се радвам. И също се радвам, че никакъв изкуствен интелект не използвахме.



Всеки може да си го намери през страницата ти, нали така?



Да, сайтът ми е everself.net и там могат да открият синхрознаците – така се казват картите. Богати на символика карти, вдъхновени от гениалните трудовете на психолога Карл Г. Юнг и принципа на синхроничността.