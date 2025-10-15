ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог обясни защо е важно да четете приказки на детето си вечер
Защо приказките са толкова важни, обяснява психологът Александра Ангелакова.
Спокойствие и релаксация
Приказките преди лягане помагат на децата плавно да преминат от активен ден към спокоен сън. Те създават усещане за сигурност и уют — като меко одеяло за душата.
Развитие на въображението
Докато слуша, детето "вижда“ своята собствена версия на вълшебната гора, смелия герой или малката фея. Така се раждат креативност, фантазия и увереност в собственото въображение.
Житейски уроци с нежност
Приказките учат чрез примери — за смелост, приятелство, състрадание и доброта. Чрез героите децата научават как да бъдат хора с големи сърца.
Емоционална връзка
Моментът, в който четете заедно, е момент на близост. Тогава детето усеща вашата обич, внимание и подкрепа. А вие му подарявате не просто думи — а сигурност.
Развитие на речта и паметта
Докато слуша и преразказва, детето обогатява речника си и тренира паметта. Приказките са най-приятният начин за учене!
Безопасно място за емоции
Дори когато в приказката има страшен момент, детето учи как да се справя с чувствата си. Историите му помагат да разбере, че смелостта винаги побеждава страха.
Приказките не са просто развлечение — те са грижа за сърцето, ума и душата на вашето дете. Четенето преди сън е най-меката форма на любов. Нека малките ви съкровища заспиват с усмивка и мечта в сърцето.
