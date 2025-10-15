Новини
Психолог обясни защо е важно да четете приказки на детето си вечер
Автор: Илиана Пенова 09:26Коментари (0)32
©
Вечерта е специално време за всяко дете. Това е моментът, в който светът утихва, а приказките отварят врати към чудеса, спокойствие и любов. Когато четете на детето си преди сън, вие не просто разказвате история — вие създавате спомен, емоция и връзка.

Защо приказките са толкова важни, обяснява психологът Александра Ангелакова. 

Спокойствие и релаксация

Приказките преди лягане помагат на децата плавно да преминат от активен ден към спокоен сън. Те създават усещане за сигурност и уют — като меко одеяло за душата.

Развитие на въображението

Докато слуша, детето "вижда“ своята собствена версия на вълшебната гора, смелия герой или малката фея. Така се раждат креативност, фантазия и увереност в собственото въображение.

Житейски уроци с нежност

Приказките учат чрез примери — за смелост, приятелство, състрадание и доброта. Чрез героите децата научават как да бъдат хора с големи сърца.

Емоционална връзка

Моментът, в който четете заедно, е момент на близост. Тогава детето усеща вашата обич, внимание и подкрепа. А вие му подарявате не просто думи — а сигурност.

Развитие на речта и паметта

Докато слуша и преразказва, детето обогатява речника си и тренира паметта. Приказките са най-приятният начин за учене!

Безопасно място за емоции

Дори когато в приказката има страшен момент, детето учи как да се справя с чувствата си. Историите му помагат да разбере, че смелостта винаги побеждава страха.

Приказките не са просто развлечение — те са грижа за сърцето, ума и душата на вашето дете. Четенето преди сън е най-меката форма на любов. Нека малките ви съкровища заспиват с усмивка и мечта в сърцето.






