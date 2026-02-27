Колкото по-бързо се научим да живеем автентично собствения си поливалентен живот, толкова по-смислени хора ще бъдем. Смисленият човек не допуска да влиза в капаните на перфекционизма, на тревожността и на депресията. Това каза психотерапевтът и психоаналитик д-р Огнян Димов в предаванетонас водещ Ася Александрова.Перфекционизмът е характерен за съвременния реализиран, успял, амбициозен и целеустремен човек. Той е събирателната точка между тревожността и депресията, допълни психотерапевтът.Перфекционизмът може да бъде креативен и деструктивен. "Разликата между тях е способността да усетим своите граници, да спрем, да обърнем внимание на други неща в живот, освен на професионалната ни реализация и амбиция – на нашия личен живот, на отношенията с близките ни, на всичко онова, което ни вълнува. Хората, предразположени към деструктивен перфекционизъм, са изпитвали липса на любов, на подкрепа и на разбиране, когато са били деца или тийнейджъри. Перфекционизмът е някаква форма на компенсация. В този смисъл тези хора наистина полагат неимоверни усилия да се докажат, но те влизат в един друг капан – спират да живеят собствения си живот, защото се оказват непрекъснато зависими от одобрението на другите около тях“, обясни д-р Димов.По думите му перфекционистите са много успели в професионален и социален аспект, но чисто личностно те са много свити, едноизмерни, празни отвътре. "Те са загубили способността си да се зарадват, да пуснат контрола, да се свържат емоционално с близките си. Те стават механични в общуването си, прехвърлят желанието да се състезават и да успяват на всяка цена в общуването с другия. В един момент се оказват нетърпими към другия, към чуждата индивидуалност и различност. Няма да е пресилено да кажа, че са едни почти авторитарни личности“, поясни психотерапевтът.Съществен фактор във формирането на перфекционистичните нагласи са социалните мрежи, особено когато те се използват безкритично от младите хора. "Социални мрежи, инфлуенсъри, неспециалисти и професионални маргинали учат как да си щастлив, дават пет стъпки, за да постигнеш радост, 15 стъпки, за да бъдеш щастлив, 24 начина, за да станеш милионер. Един млад и неустойчив човек, който няма достатъчно вътрешно самочувствие, достатъчна вътрешна стабилност, тръгва в тази плоскост и започва да получава "готови истини“ отвън. В крайна сметка смисълът на човешкия живот, без значение дали в личен, професионален, социален аспект, е човек да израства, да преминава през своите предизвикателства, грешки, да трупа своя опит и да превръща знанието в познания, в процес на едно вътрешно интегриране и осъзнаване“, коментира д-р Огнян Димов.В книгата си "Перфекционизмът. Предимство или заплаха?“ той посочва начините за осъзнаване и справяне с перфекционизма и за свързване със себе си. "Човек трябва да види кой е той, каква е неговата предразположеност, какви са неговите приоритети, какъв е неговият темперамент и характера, който изгражда. В цялата комбинация между темперамент и характер всеки човек има различни потребности – рационални, телесни, емоционални, духовни. Колкото по-рано се научим да обръщаме внимание и да живеем един вътрешен свързан живот с всички тези различни части от самите нас, толкова по-съхранени и запазени откъм тревожни състояния, депресии и перфекционизъм ще бъдем. Винаги трябва да си задаваме въпроса доколко нашето желание е наше желание, доколко това, което искаме и към което се стремим, не ни е вменено от някой друг“, обясни специалистът.Премиерата на книгата е на 5 март от 18.00 часа в зала "Американски център“ на Столична библиотека.