Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареенето
Проучване в сп. Aging е измерило нивата на теобромин в кръвта на хора. Резултатите показват, че хората с по-високи стойности имат показатели, които се свързват с по-бавно остаряване. Това е така, защото теоброминът е естествено растително съединение и може да влияе на начина, по който работи тялото.
Най-често си го набавяме, когато хапваме шоколад, а в по-малка степен и чрез кафето. В какаовите зърна той е основна съставка и заема около 3% от тяхното съдържание. По структура напомня на кофеина и има някои сходни ефекти, но се смята за по-лек стимулант. Причината е, че достига до мозъка по-трудно в сравнение с кофеина.
За хората теоброминът не е опасен в нормалните количества, които приемаме с храната, така че шоколадът спокойно може да се консумира. При котките и кучетата обаче нещата са по-различни. Техният организъм разгражда веществото по-бавно и то може да се натрупа и да стане токсично.
Когато говорим за възраст, обикновено имаме предвид хронологичната – броят години от раждането ни. Биологичната възраст обаче показва в какво състояние са клетките, тъканите и органите ни.
Например човек може да е на 80 години по лична карта, но ако се е хранил здравословно, движил се е редовно и е избягвал сериозни заболявания, тялото му може да функционира като на 60-годишен. Обратното също е възможно – човек на 60 години, който не се е грижил за здравето си, може да има биологична възраст, близка до 80.
Учените нямат един точен начин да измерят колко "старо“ е тялото ни, но използват няколко показателя, които показват как реално старее организмът, а не просто на колко години сме по лична карта.
Гените ни не се променят, но начинът, по който те работят, може да се променя. Някои гени могат да бъдат "включвани“ или "изключвани“ в зависимост от начина ни на живот, храненето, средата и възрастта.
С остаряването тези "настройки“ започват да се нарушават и това е един от основните признаци, че тялото старее. Някои вещества, като тези в какаото и кафето, могат да влияят на тези процеси.
Един от начините, по които се регулират гените, е чрез малки химични "етикети“, които могат да забавят или спрат работата на даден ген. Колко и къде са тези етикети дава информация за състоянието на организма.
В проучването е използван и специален метод, който действа като "часовник“ за стареене. Той показва не само биологичната възраст, но и колко бързо старее човек и какъв е рискът му от сериозни заболявания.
Друг важен показател са теломерите – защитните краища на хромозомите. С времето те се скъсяват и това е знак, че клетките остаряват. Колкото по-добре са запазени, толкова по-здрав и "по-млад“ е организмът.
С възрастта теломерите стават по-къси и това е знак, че тялото ни остарява. В това изследване учените проследяват 1669 души, включително близнаци, и изследват кръвта им за теобромин.
Резултатите показват, че хората с повече теобромин в кръвта имат признаци на по-бавно биологично стареене. Това се вижда най-вече по епигенетичните показатели и в по-слаба степен по дължината на теломерите. Двете мерки показват различни страни на стареенето, затова не винаги съвпадат напълно.
Когато учените проверяват други вещества от шоколада и кафето, не откриват същия ефект. Това подсказва, че именно теоброминът играе основна роля.
Не всеки шоколад е полезен обаче, предупреждава Puls.bg. Много шоколадови изделия са силно обработени и пълни със захар и добавки. Въпреки това, тъмният шоколад с поне 70% какао и малко съставки може да бъде част от здравословното хранене. Той съдържа полезни растителни вещества, антиоксиданти и важни минерали.
