ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Проучване: Протеиновите прахчета и шейкове могат да крият рискове
Изследователи анализират 23 протеинови прахове и шейкове - набор от млечни, говежди и растителни протеинови добавки - и установят, че повече от две трети от продуктите съдържат повече олово в една порция, отколкото е безопасно за консумация, пише CBS News.
"Този тип продукти станаха изключително популярни и са част от ежедневието на много хора, които са фокусирани върху консумацията на повече протеини в диетата си“, казват експертите.
Тестовете им установяват, че замърсяването с токсични тежки метали в протеиновите добавки е широко разпространено и се е влошило, откакто за първи път са изследвали тези продукти пред 15 години.
Средно нивата на олово в продуктите на растителна основа са били най-лошите - около девет пъти повече от количеството в млечните протеини, като суроватка, и два пъти повече от продуктите на основата на говеждо месо.
Два от анализираните продукти също надвишават нивата, но за кадмий. Този метал класифициран като канцерогенен от EPA (Агенцията за опазване на околната среда). А три други продукта съдържат неорганичен арсен - отново известен човешки канцероген според EPA.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: