Проучване: Протеиновите прахчета и шейкове могат да крият рискове

© Ново проучване на Consumer Reports показва, че много от популярните в момента протинови прахчета и шейкове опасни нива на олово.



Изследователи анализират 23 протеинови прахове и шейкове - набор от млечни, говежди и растителни протеинови добавки - и установят, че повече от две трети от продуктите съдържат повече олово в една порция, отколкото е безопасно за консумация, пише CBS News.



"Този тип продукти станаха изключително популярни и са част от ежедневието на много хора, които са фокусирани върху консумацията на повече протеини в диетата си“, казват експертите.



Тестовете им установяват, че замърсяването с токсични тежки метали в протеиновите добавки е широко разпространено и се е влошило, откакто за първи път са изследвали тези продукти пред 15 години.



Средно нивата на олово в продуктите на растителна основа са били най-лошите - около девет пъти повече от количеството в млечните протеини, като суроватка, и два пъти повече от продуктите на основата на говеждо месо.



Два от анализираните продукти също надвишават нивата, но за кадмий. Този метал класифициран като канцерогенен от EPA (Агенцията за опазване на околната среда). А три други продукта съдържат неорганичен арсен - отново известен човешки канцероген според EPA.