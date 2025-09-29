Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Промяната към еврото – стъпка по стъпка с Общинска банка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:37Коментари (0)66
©
Въвеждането на еврото в България е една от най-значимите стъпки в икономическото развитие на страната. То поражда естествени въпроси сред гражданите и бизнеса – от обменния курс, през таксите за превалутиране, до бъдещите условия по кредити и депозити.

"Нашата задача като банкова институция е да гарантираме яснота и спокойствие в този процес. Хората трябва да знаят, че техните средства, депозити и кредити ще бъдат защитени и конвертирани при максимална сигурност,“ коментира Теодор Палев, директор "Операции“ в Общинска банка.

Господин Палев, един от най-често задаваните въпроси е свързан с курса на лева към еврото. Какво трябва да знаят хората?

Теодор Палев: На 8 юли 2025 г. с пълно единодушие Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси прие законодателните актове за членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. с потвърден официалният курс 1 евро = 1,95583 лева. Това е гаранция, че стойността на спестяванията на хората се запазва, независимо дали са в брой или по сметка.

Кога ще бъдат превалутирани сметките и ще има ли такси за клиентите?

Теодор Палев: На 1 януари 2026 г., всички левови сметки автоматично ще бъдат превалутирани в евро по този курс. Съгласно Закона за въвеждане на еврото, превалутирането на сметките ще бъде напълно безплатено – без такси и комисиони. За най-голямо удобство съветвам хората да внесат наличните си пари в брой в банките още преди 01 януари 2026 г., за да се осигури автоматичното им и безплатно превалутиране.

Но в момента банките не начисляват ли такси за внасяне на суми в брой?

Теодор Палев: В Общинска банка предлагаме специална промоция – откриването на сметка в лева и внасянето на средства по нея са напълно безплатни. Нашите настоящи клиенти също могат да внасят без такси по вече съществуващите си левови сметки. Съветът ми е хората да не изчакват края на годината, за да избегнат натрупване на опашки, а спокойно да внесат парите си още сега.

Нужно ли е клиентите да подават искане за конвертиране на сметките?

Теодор Палев: Не, такова искане няма да е необходимо. Превалутирането на сметките от лева в евро ще стане автоматично и съгласно Закона за въвеждане на еврото. Освен това IBAN номерът на всяка сметка ще остане непроменен – единствената разлика ще бъде, че наличността по нея ще се изразява в евро и ще бъде изчислена съгласно закона.

Готови ли са банките за тази промяна и какво могат да очакват гражданите?

Теодор Палев: Еврото не е просто нова банкнота в портфейла ни или определена стойност по сметките ни, а част от по-широката рамка на икономическа стабилност и доверие, която Европейският съюз осигурява. Подготовката вече е в ход – от технологични решения до обучение на екипите. В Общинска банка работим активно, за да гарантираме, че преходът към еврото ще бъде напълно безпроблемен – от тегленето на банкоматите, плащане през ПОС, операции на гише или такива чрез каналите за интернет и мобилното банкиране. Нашите служители, обслужващи клиенти, вече преминаха специализирани обучения и са готови да консултират всеки гражданин – независимо дали е клиент на банката или не. Всеки може да заповяда в наш клон и напълно безплатно да получи професионален съвет за въвеждането на еврото.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Издирват Пепи Еврото
Зима 2025/2026 г.
Футбол - други
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: