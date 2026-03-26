Пролетта носи свежест – марули, репички, зелен лук. И един тих въпрос, който винаги се прокрадва – колко чисто е това, което слагаме на масата? Страхът от пестициди не е измислица, но често е по-голям от реалния риск или насочен в грешната посока.Марулята изглежда свежа, но точно между листата се задържат замърсявания. Най-добре е да махнете външните листа, да разделите марулята и да я накиснете в студена вода /поне за 30 мин./, след което да я изплакнете под течаща вода. Малко оцет или сода бикарбонат във водата помага да се отстранят прах и остатъци от химия, но не е магическо решение – просто допринася за допълнителна чистота.Репичките са другия момент, който плаши хората. Слагате ги във вода и водата става розова. Първата мисъл е "химия!“. Истината е по-проста – червеният цвят идва от естествени пигменти, които са водоразтворими. Част от цвета просто излиза във водата. Това не означава, че са опасни. Ако обаче репичките изглеждат избледнели още преди миене или цветът пада прекалено бързо, може да е знак за по-ниско качество, но не задължително за риск.Накисването има смисъл – помага да се отстранят прах, почва и повърхностни остатъци. Но не премахва напълно пестициди и не прави храната "100% чиста“. Най-важното остава доброто измиване и разумния избор откъде купувате продуктите.Ето няколко практични съвета: марулята и другите листни зеленчуци се мият най-добре в няколко води, като сменяте водата и леко ги разклащате. Репичките или морковите може да се накисват за няколко минути, за да се отмие повърхностната почва и остатъци от пестициди. Доматите и краставиците се изплакват под течаща вода, като внимавате да не ги наранявате и после се белят /поне краставиците/.Пролетна салата с чеснов сос по рецепта наМаруля или салата /по-крехка е/5–6 репичкиПресен лукДомат или чери доматки за цвятКраставица- задължително1 скилидка чесън2–3 с.л. кисело мляко и зехтинСол и всякакви подправкиМарулята се накъсва на парчета/ реже тънко с остър нож, репичките се нарязват на тънки шайби, доматите и краставицата – на кубчета или резенчета. Чесънът се счуква и се смесва с киселото мляко или зехтина, добавя се сол и други любими подправки. Зеленчуците се овкусяват със соса и се разбъркват внимателно. Салатата е готова за сервиране. Лично аз добавям ябълков оцет или лимон.Свежестта на пролетта е на масата, вкусът е наситен.