Професионален пилот за безопасните места в самолета

© Facebook Истината е, че универсално "най-безопасно“ място няма. В различни сценарии при инциденти различни позиции могат да се окажат по-подходящи – например седалки близо до аварийни изходи, които позволяват по-бърза евакуация, или пък централни места, по-далеч от крилата, където се намират резервоарите за гориво. Това пише в своя Фейсбук профил професионалния пилот Марио Бакалов.







"А и не е случайно, че черните кутии се намират в опашката – тя често остава най-запазената част при тежки удари", уточнява той.



Според анализ на списание Time, базиран на данни от реални самолетни катастрофи между 1985 и 2000 г. (над 35 години инциденти, регистрирани от FAA), пътниците, седящи в задната част на самолета, имат приблизително 40% по-висок шанс за оцеляване, в сравнение с тези в предната част.



"Все пак безопасността зависи много повече от подготовката и действията на екипажа, отколкото от това на кой ред седите.



А тя зависи и от вас, пътниците – дали следвате инструкциите, знаете къде се намират аварийните изходи и какво се прави при евакуация.



Пилотите и кабинният екипаж тренират непрекъснато за извънредни ситуации – от евакуации до пожар или загуба на налягане.



Затова днес полетът е един от най-сигурните начини за пътуване в света", пише още Бакалов.