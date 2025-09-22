Новини
Проф. Стоян Денчев: Да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин
Автор: Цоня Събчева 20:52
©
Няма друг български творец, който така мащабно и всеобхватно, с такава дълбочина и искреност да възпея тъгите и болките на родината, нейните радости, победи, разочарования и надежди, и то в десетилетия на възкръснала национална свобода на прохождащата българска държава, на съединението, на независимостта, на възхода на националния дух и културна самобитност, на градежа на националното единение и възход. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ зам.-председателят на Съвета на настоятелите на Военна академия проф. Стоян Денчев по повод 104 години от смъртта на летописеца на Нова България Иван Вазов.

"Друг велик българин, Гео Милев, за първи път споменава в своите писания и в разговори с колеги за Иван Вазов като патриарха на българската литература. За първи път той го нарича "патриарх на българската литература“, защото да обичаш и да служиш на родината е нещо, което гордо трябва да носи всеки един българин, който иска да се нарече такъв,“ подчерта той и добави, че с творчеството си Вазов остава завинаги в народната душа.

Вазов е като етикет на българската независимост, човек, който определя същностните характеристики на българина и стремежа на българския народ като цяло и на всеки един от нас като индивиди, да запазим своята самобитност и да бъдем достойни чада на своята родина, посочи още гостът. Според проф. Денчев стремежът към независимост е изконна характерна черта на всеки българин и "нито членство в ЕС, нито членство в НАТО, нито приемане на еврото като валута бяха част от някакъв национален идеал – те са цели, които постигайки ги, получаваме удовлетворение някои от нас. Но независимо от всичко, тези цели играят позитивна роля за развитието на българската държава,“ категоричен е той, като изрази съжаление, че днес няма националният идеал ако не липсва, то не е и представен от гледна точка на политиците и държавниците ни.

