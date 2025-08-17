ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Стойков: Със сигурност ролята на ИИ в модата е мащабна, най-вече по посока на три измерения
Той вече се превръща в незаменим инструмент за модни дизайнери, подобрявайки креативността и ефективността. Но според председателя на Академията за мода проф. Любомир Стойков, дните на артистичния инстинкт и ръчни скици все още не са в историята.
"Ролята на изкуствения интелект в модната индустрия, в модния бизнес и творчество, все още не е достатъчно изяснена. Със сигурност можем да кажем, че тя е мащабна, изключителна и най-вече по посока на три измерения", каза той.
Първото, по думите му, е, че изкуственият интелект може много да подпомогне изследователската работа, която всеки дизайнер върши, посещавайки библиотеки, връщайки се към различни театрални или оперни постановки, изучавайки история на костюма.
Втората посока на неговото приложение в модната индустрия е посоката, която е свързана със създаването на определени трендове, нови, малко познати силуети, форми, цветове, кройки, нестандартни решения, апликации или различни други техники за изработка на облеклата.
И третата посока, която според проф. Стойков е много важна, е свързана с прогнозата, "защото едно от най-важните неща в модата е какво ще се случи".
"Когато модата отмине, хората обикновено ѝ се надсмиват или съжаляват тези, които се обличат демоде, а тук изкуственият интелект има много голямо поле за приложения", добави специалистът.
Академията за мода също се е допитвала до изкуствения интелект
"Имахме една вечер на стила, свързана с футуристичното облекло и висшата мода. Бяхме дали задача на изкуствения интелект да ни предложи неговата версия на т.нар. "уникална мода" и бъдещето, което чука на нашата врата. Тогава останах малко разочарован, защото той представи класически образи на висшата мода", коментира пред Bulgaria ON AIR проф. Стойков.
Неотдавна у нас бе представен ревю-спектакъл на една от най-големите компании за смартфони, базиран на изкуственият интелект. Още по време на пандемията са правени дигитални ревюта, а дигиталната технология се преплита с изкуствения интелект.
Такива ревюта вече са реализирани в различни държави, като Франция, но възможно ли е тази иновация да стане тенденция?
"Сигурен съм, че не може, защото все още изкуственият интелект не е в състояние да конкурира реалния живот. А как се ражда новата мода? Първо, улицата има огромно въздействие, младежката субкултура също, много важни социални промени и турбуленции могат да доведат до новия стил. Не на последно място, това са лидерите, иноваторите в модата, които са най-ярките звезди от сферата на поп музиката, на спорта, на литературата или пък на киното", коментира проф. Любомир Стойков.
Изкуственият интелект обработва много бързо информация
Председателят на Академията за мода подчерта и значението на огромния креативен потенциал на дизайнерите.
Голяма част от дизайнерите у нас странят от изкуствения интелект, за да не повлияе негативно на творческия им порив, признава проф. Стойков.
"Изкуственият интелект, поне по начините, по които той масово се използва, обработва много бързо, което е голямо негово предимство и намира добър логически алгоритъм на обобщението - било за стил, било за автор, било за материя, било за някакъв тренд, но това до голяма степен сковава ръцете на дизайнера да отприщи своята фантазия", добави той.
Дизайнерите все още използват естествения интелект и ръчната работа, но никоя технологическа еволюция не може да спре. Само бъдещето ще покаже докъде ще стигне.
