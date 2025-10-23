Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса, която сега заразява хората

© NOVA NEWS Бактерия, открита за първи път в Космоса, сега заразява хората. Нейното име е Kalamiella piersonii и вече е достигнала поне 14 души от различни части на света. Какво знаем за нея? Коментира вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.



"Бактерията е открита на Международната космическа станция. Най-вероятно е много по-широко разпространена на Земята, но просто не е търсена", заяви пред NOVA NEWS проф. Александрова.



"Много бактерии има, но по-малко от 1%, може би, са патогенни за хората. Така че огромната част не само че не ни пречат — напротив, много често ни помагат, дори могат да бъдат абсолютно необходими за нас. Но на Международната космическа станция наистина се следи доста зорко какво има и какво няма, защото едно потенциално инфекциозно заболяване би могло да бъде много опасно за хората на нея и да провали цялата мисия. Така е открита Kalamiella piersonii", обясни проф. Александрова.



Според нея бактерията вероятно е претърпяла изменения по време на своята космическа "разходка", тъй като се характеризира с доста висока устойчивост към антибиотици.



"Големият въпрос е: възможно ли е това пребиваване в тези екстремни условия и тази наистина повишена мутационна активност в крайна сметка да превърне някои доскоро съвсем безобидни бактерии в такива с по-висока патогенност? Или пък да причини някакви съществени вреди на самия кораб — например, предизвиквайки корозия върху металите? Много са въпросите, но засега няма нищо тревожно. Не предстои "война на световете", коментира проф. Александрова.