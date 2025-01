Продуцентът и саунд дизайнер Васил Иванов: Хората са се наситили на стандарта и залагат на все по-различни музикални стилове

© Фокус Хората са се наситили на стандарта и залагат на все по-различни музикални стилове. Поп музиката в момента се е превърнала в изключителен стандарт и не можеш да си позволиш да правиш различни неща там. Това каза продуцентът и саунд дизайнер Васил Иванов – The Editor в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова.



Заедно с артиста Катерина Богър, с която се запознава в социалните мрежи, създават "Want Me Back". "Хареса ми, че още преди да започнем да работим, имаше установена концепция за това какво и как ще се получи. След като подписахме договора, тя изпрати своите материали. Хареса песента изключително много, нямаше корекции", разказа The Editor.



Сингълът вече е в плейлистите на радиостанциите по целия свят. "Парчето е енергично, зареждащо и има сериозен заряд в едни три минути", допълни продуцентът.



The Editor експериментира и с класическа музика, като включва ария от "Царицата на нощта" на Моцарт в ремикс на Buddha Bar. Арията е в изпълнение на оперната певица Ина Кънчева.



"Беше изключително интересен проект. Идеята дойде от продуцента Кирил Здравков от KVZ. Той е завършил Виенската консерватория и от време на време има такива проблясъци. За мен беше голямо предизвикателство, защото класическата музика е изключително трудна за ремиксиране. Красотата на класическата музика е в това, че тя няма фиксирано темпо и хармонизацията й е доста по-богата. Във фолклора и класическата музика трябва да се запази идентичността на произведението. Да интегрираш класическа музика в електронен ремикс си беше предизвикателство", сподели The Editor.



Българските музикални традиции се вписват и в други негови проекти – с Фабрицио Паризи и с Диа.