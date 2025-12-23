ЗАРЕЖДАНЕ...
Продуцентът Георги Тошев се връща в bTV?
©
Репортажът на Тошев в "Преди обед" беше доста дълъг – точно както той традиционно ги правеше, преди в студиото на предаването на влезе вече бившата му водеща Венета Райкова. На практика това беше малко филмче за "Цирк дю Солей", който планира да изнесе няколко представления в България идната пролет. Дали е било платен репортаж преди гостуването на формацията у нас, не стана ясно, но е факт, че с него бившият творчески директор на "Преди обед" направи неформално завръщане на старото си работно място. Към момента той не фигурира официално в екипа на предаването, нито е част от телевизията. Но фактите са факти – Би Ти Ви излъчи репортажа му, въпреки че уж беше спряла да работи с него.
Възможно е Тошев да е предоставил работата си на "Преди обед" като външен автор, който няма трудов договор с телевизията. При всички положения това е знак, че сътрудничеството му с Би Ти Ви е възобновено. В същото време журналистът сподели през социалните мрежи, че работи върху няколко нови проекта заедно с популярния в арт средите фотограф, оператор и режисьор Стефан Н. Щерев.
Двамата пътуваха заедно зад граница – първо в Европа, а после – в Япония, за да снимат документални филми. Малко след като излъчиха репортажа за "Цирк дю Солей", журналистът се похвали със снимки с родната звезда в Холивуд – Мария Бакалова. Той съобщи за нов проект, който започва, очевидно с нея. Възможно е да снима документален филм за актрисата, по-слабо вероятно е планира да прескочи към художествените проекти.
"В Мария живеят толкова различни жени – смях, дълбочина, любопитство, свобода. С нея приятелството е приключение, а всяка среща – малък празник, който остава дълго след края. Среднощна София, безкрайни истории и нов проект в движение... Мария е празник!", написа Тошев в социалните мрежи. Дни след тази среща той направи "включване" в социалните мрежи от Виена. При толкова много проекти той все пак има нужда от платформа, на която да ги рекламира, за да достигнат до широката публика. Би Ти Ви досега играеше перфектна роля в това отношение. Едва ли би се лишил от възможността да се завърне там. Кога обаче това ще стане официално, времето ще покаже, пише "Уикенд".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
09:41
bTV обяви нова промяна
22.12
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV и Мария Цънцарова се разделят: Телевизията обвинява водещата ...
12:44 / 22.12.2025
Мария Цънцарова наруши мълчанието си: Свалиха ме от ефир
09:46 / 22.12.2025
Как "безплатната" доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. ...
08:59 / 22.12.2025
Лекарите посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:58 / 22.12.2025
Празник е! Не бива да се отказва помощ
08:42 / 22.12.2025
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:56 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.