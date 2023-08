© виж галерията Загадката на Sofia24.bg на 16 август е свързана с една от най-талантливите певици. Тя е на върха на славата и истинска икона. Провокацията е нейна запазена марка. Вписана е в "Книгата на рекордите на Гинес" като най-успешната изпълнителка на всички времена в историята на музиката, както и най-продаваната рок певица на ХХ век. Познахте ли я? Става дума за Мадона, която е родена на 16 август 1958 година в Бей Сити, Мичиган. Баща ѝ е италиано-американец и се казва Силвио Тони Чиконе, а майка й – Мадона Луиз Фортин.



Кръстена е на майка си, но за да ги различават, я наричат “малката Нони". Майка ѝ умира от рак, когато е на 33 години, а Мадона е на пет години. Тя е третото от общо шест деца: Мартин, Антъни, Паула, Кристофър и Мелани. Тя е най-голямата дъщеря. Вегетарианка е от 15-годишна. След като завършва колеж през 1977 година, заминава за Ню Йорк само с 35 долара в джоба си. Преди да започне да се занимава с музика е работила на няколко места с ниско заплащане, включително е продавала и понички в известна закусвалня.



Преди да се отдаде на солова кариера е била основател на две банди. Формира "Breakfast Club“ с музиканта Дан Гилрой, с когото се запознава на турне в Европа през 1979, където е резервен танцьор и певец за френския артист Патрик Хернандес. Двамата живеят заедно в изоставена синагога в Куинс. Около година по-късно, Мадона напуска групата си Гилрой, за да сформира "Emmy“ с новия си приятел Стивън Брей. Музиката им привлича вниманието на основателя на "Sire Records“, Сеймор Стайн, който ѝ предлага договор като солов изпълнител.



Първият ѝ сингъл "Everybody“ излиза на шести октомври 1982. Дебютният ѝ албум "Madonna“ е издаден през юли 1983 с първия ѝ хит в Топ 10 "Borderline“. Нейният емблематичен и често имитиран външен вид е творение на стилистката и дизайнерка на бижута Марипол. Тя е артистът, който пее за първи път "Like a Virgin“ на церемонията MTV Video Music Awards, излъчвана по кабелната телевизия през 1984 година. Първата роля на Мадона е като клубна певица в "Vision Quest“ през 1985.



От пускането на първия си албум, реализира общо 14. Продажбите ѝ са ѝ спечелили място в "Книгата с рекордите на Гинес“, като най-успешният женски соло изпълнител на всички времена и най-продаваният женски изпълнител. Турнето ѝ "Sticky & Sweet“ през 2008 е толкова успешно, че чупи рекорда, който е поставила само преди две години с "Confessions Tour“. През 1990 е номинирана за звезда на "Алеята на славата“. Тя не проявява интерес и срокът за приемане на поканата изтича.



През 1995 година Мадона пише писмо до режисьора Алън Паркър, който е избран да режисира мюзикъла Евита. С писмото, дълго цели четири страници, Мадона убеждава Алън, че е родена за ролята на Ева Перон. Паркър избира Мадона за главната роля. Очевидно, това е доста добър ход, тъй като през 1997 година, тя печели Златен глобус за най-добра актриса в мюзикъл и “Оскар" за най-добра песен – “You Must Love Me".



Като актриса поставя рекорд по брой на антинаградите "Златна малинка“, като притежава осем. В началото на 2000 година е обявена и за най-лошата актриса на века. Страда от бронтофобия – страх от гръмотевици и светкавици и от клаустрофобия – страх от затворени пространства. Въпреки че е израснала в католическо семейство, тя дълги години е заклета поклоничка на Кабала и популяризира учението в цял свят. Като малка, Мадона мечтаела да стане балерина. Има два брака зад гърба си, като първият е с актьора Шон Пен, а вторият с режисьора Гай Ричи. Майка е на две биологични деца и две осиновени.