На пролетния аукцион на Artmark, който се проведе на 26 марн, картина на Златю Бояджиев бе продадена за 280 000 евро.Става въпрос за картината "Две сватби". Тя принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Платното разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.Първоначално картината е била оценене на 20 хил. и 35 хил. евро.Картината "Пазачът" на Иван Милев , рисувана през 20-те години на миналия век също надмина с много предвалителната си оценка, която беше между 4 хил. и 6 хил. евро, а картината бе купена за 85 хил. евро.