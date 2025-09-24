ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Признаците подсказващи, че консумираме твърде много протеини
На фона на препоръките на редица гурута в здравословното хранене и тренировките за консумацията на повече протеини, се оказва, че повечето хора всъщност си набавят достатъчно на ежедневна база. И както с всяко друго нещо, прекаляването с протеините също не е препоръчително и може да се прояви с нежелани странични ефекти.
Колко протеин е твърде много протеин
Необходимият на организма ни дневен прием на протеини зависи от редица фактори, сред които възраст, пол, килограми, ниво на физическа активност и цялостно здравословно състояние. Според общите насоки протеинът трябва да съставлява между 10 и 35% от общия ни дневен калориен прием или поне 0.36 грама протеини на килограм телесно тегло.
Добре е да имаме предвид, че това количество обикновено нараства, ако спортуваме редовно или сме над 60-годишна възраст. Това е така, защото протеинът е ключов за възстановяването на мускулите след интензивна физическа активност, докато възрастните хора започват да губят мускулна маса по-бързо с течение на времето.
Кои признаци подсказват, че консумираме твърде много протеини
Когато се стремим да си набавяме достатъчно хранителни вещества, не бива да забравяме, че консумирането на повече от препоръчителната за нас дневна доза протеини не ни носи реални ползи за здравето ни. Дори напротив, може да се отрази негативно.
Лош дъх
Прекаляването с протеините може да е причина за неприятен дъх в устата, особено ако същевременно не си набавяме достатъчно въглехидрати. Това се получава заради кетозата - метаболитно състояние, което възниква, когато тялото ни започне да изгаря мазнини за енергия поради липсата на достатъчно глюкоза в организма.
Храносмилателни проблеми
В някои случаи храносмилателната система не понася добре диети с високо съдържание на протеини. Те се храносмилат трудно в по-големи количества, вследствие на което може да получим запек или диария. В същото време дефицита на въглехидрати може да влоши стомашните симптоми, тъй като заедно с фибрите са ключови за добрата функция на червата.
Дехидратация
Дори и да не е най-очевидният възможен страничен ефект, когато консумираме прекалено много протеини, тялото ни се обезводнява. И за това си има физиологично обяснение. Когато приемаме протеин, той се разгражда от черния дроб. По време на този процес се отделят различни отпадъчни продукти, включително вещество, наречено урея. Тя пък се транспортира до бъбреците, където се филтрира от кръвта и се отделя от тялото чрез урината. Това означава, че колкото повече протеини ядем, толкова повече се натоварват бъбреците, за да отстранят уреята, съответно уринираме повече, а тялото ни се дехидратира.
Наддаване на тегло
Въпреки че високопротеиновите диети са популярни сред активно спортуващите, е добре да имаме предвид, че протеините не се трансформират в мускули веднага след като попаднат в тялото ни. В крайна сметка, излишните калории, които приемаме, независимо от източника, се превръщат в мазнини. Затова и за да не наддаваме нежелано тегло, трябва да съобразяваме калорийния си прием спрямо физическата активност.
И не на последно място, добре е да знаем, че както недостигът на протеини в организма, така и консумацията на твърде голямо количество за продължителен период от време, могат да доведат до по-сериозни рискове за здравето, пише Self, цитиран от lifestyle.bg. Сред тях са проблеми с черния дроб и бъбреците, влошен баланс на чревните бактерии, остеопороза и сърдечно-съдови заболявания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: