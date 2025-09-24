Признаците подсказващи, че консумираме твърде много протеини

© Не отскоро се говори за това колко важно е да си набавяме достатъчно протеини. Вследствие на тази тенденция в здравословното хранене на пазара се появиха най-различни продукти, на чийто етикет пише "протеинови", т.е. имат по-високо съдържание на тези белтъчини.



На фона на препоръките на редица гурута в здравословното хранене и тренировките за консумацията на повече протеини, се оказва, че повечето хора всъщност си набавят достатъчно на ежедневна база. И както с всяко друго нещо, прекаляването с протеините също не е препоръчително и може да се прояви с нежелани странични ефекти.



Колко протеин е твърде много протеин



Необходимият на организма ни дневен прием на протеини зависи от редица фактори, сред които възраст, пол, килограми, ниво на физическа активност и цялостно здравословно състояние. Според общите насоки протеинът трябва да съставлява между 10 и 35% от общия ни дневен калориен прием или поне 0.36 грама протеини на килограм телесно тегло.



Добре е да имаме предвид, че това количество обикновено нараства, ако спортуваме редовно или сме над 60-годишна възраст. Това е така, защото протеинът е ключов за възстановяването на мускулите след интензивна физическа активност, докато възрастните хора започват да губят мускулна маса по-бързо с течение на времето.



Кои признаци подсказват, че консумираме твърде много протеини



Когато се стремим да си набавяме достатъчно хранителни вещества, не бива да забравяме, че консумирането на повече от препоръчителната за нас дневна доза протеини не ни носи реални ползи за здравето ни. Дори напротив, може да се отрази негативно.



Лош дъх



Прекаляването с протеините може да е причина за неприятен дъх в устата, особено ако същевременно не си набавяме достатъчно въглехидрати. Това се получава заради кетозата - метаболитно състояние, което възниква, когато тялото ни започне да изгаря мазнини за енергия поради липсата на достатъчно глюкоза в организма.



Храносмилателни проблеми



В някои случаи храносмилателната система не понася добре диети с високо съдържание на протеини. Те се храносмилат трудно в по-големи количества, вследствие на което може да получим запек или диария. В същото време дефицита на въглехидрати може да влоши стомашните симптоми, тъй като заедно с фибрите са ключови за добрата функция на червата.



Дехидратация



Дори и да не е най-очевидният възможен страничен ефект, когато консумираме прекалено много протеини, тялото ни се обезводнява. И за това си има физиологично обяснение. Когато приемаме протеин, той се разгражда от черния дроб. По време на този процес се отделят различни отпадъчни продукти, включително вещество, наречено урея. Тя пък се транспортира до бъбреците, където се филтрира от кръвта и се отделя от тялото чрез урината. Това означава, че колкото повече протеини ядем, толкова повече се натоварват бъбреците, за да отстранят уреята, съответно уринираме повече, а тялото ни се дехидратира.



Наддаване на тегло



Въпреки че високопротеиновите диети са популярни сред активно спортуващите, е добре да имаме предвид, че протеините не се трансформират в мускули веднага след като попаднат в тялото ни. В крайна сметка, излишните калории, които приемаме, независимо от източника, се превръщат в мазнини. Затова и за да не наддаваме нежелано тегло, трябва да съобразяваме калорийния си прием спрямо физическата активност.



И не на последно място, добре е да знаем, че както недостигът на протеини в организма, така и консумацията на твърде голямо количество за продължителен период от време, могат да доведат до по-сериозни рискове за здравето, пише Self, цитиран от lifestyle.bg. Сред тях са проблеми с черния дроб и бъбреците, влошен баланс на чревните бактерии, остеопороза и сърдечно-съдови заболявания.