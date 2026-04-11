Билката Великденче, позната още като Гергьовденче, е сред най-ценените растения в българската фитотерапия заради мощното си противовъзпалително и антисептично действие. Това многогодишно растение се превръща в ефикасно средство при заболявания на дихателната система като бронхит и астма, но също така помага за овладяване на психическото напрежение и подобряване на паметта, пише Blagoevgrad24.bg.

Великденчето се използва и при инфекции на пикочните пътища, високо кръвно налягане, подагра и състояния на нервно напрежение. Чаят от него се препоръчва при умствена умора, като подпомага концентрацията и намалява стреса.

При външно приложение билката намира място в лечението на кожни проблеми. Компреси с великденче се използват при екземи, изгаряния и рани, като спомагат за намаляване на възпалението и сърбежа.

Активните вещества в растението включват гликозиди, флавоноиди, дъбилни вещества, етерични масла и витамин С.

Събирането на билката се извършва по време на цъфтеж – най-често през май и юни. Най-добре е това да става в сухо и слънчево време, след като росата се вдигне. След това се суши на проветриво място, защитено от пряка влага.

Въпреки че е познато отдавна, великденчето остава една от по-малко използваните, но ценни билки в природната медицина.