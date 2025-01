© виж галерията Коледа традиционно е време за семейството. И докато британското кралско семейство се събра в замъка Сандрингам за празниците, най-близкият роднина на принцеса Даяна избра да ги прекара в родната им къща. Чарлз Спенсър, който вече е граф Спенсър и е наследил семейното имение Алторп, често публикува снимки от красивия имот, като споделя подробности от историята му. Коледа не направи изключение.



60-годишният Спенсър публикува снимка на Алторп в златистата светлина на утрото, като написа: "Коледна утрин в Алторп. Желая ви честита Коледа".



Преди това обаче в стори в Instagram профила си сподели и още нещо.



На Бъдни вечер Чарлз снима пейка на малкия остров в средата на езерото в имота му, където е погребана принцеса Даяна.



"Хубаво място да останеш насаме на Бъдни вечер", написа той, като по този начин даде да се разбере, че отдава почит на сестра си.



Принцеса Даяна - майката на принц Уилям и принц Хари, загина на 36-годишна възраст през 1997 г при автомобилна катастрофа в Париж. Брат й Чарлз взима решение тя да бъде погребана в земите на родния си дом.



В книгата си Althorp: The Story of an English House той пише, че съвсем целенасочено е избрано отдалечено и изолирано място за гроба на Даяна, за да бъде запазено спокойствието й и да не е достъпно за всеки.



Чарлз Спенсър пояснява още, че е било много важно на Уилям и Хари да им бъде осигурена възможност да посещават гроба на майка си на спокойствие. До островчето в средата на езерото в Алторп се стига единствено с лодка, припомнят Hello, цитирано от lifestyle.bg.