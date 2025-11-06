ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Принц Уилям се снима пред статуята на Христос в Рио, където Даяна позира преди 30 години
Обикновено препълнената туристическа атракция, една от седемте чудеса на света, бе затворена за обществеността, за да може принцът да се срещне с 15-те финалисти на тазгодишната награда Earthshot и да научи повече за техните проекти и надежди за бъдещето на планетата. Уилям е на петдневно посещение в южноамериканската страна във връзка със своя глобален екологичен конкурс Earthshot Prize, който цели да подкрепи иновативните решения за "поправянето" на планетата.
След като се снима с финалистите на стъпалата пред емблематичната статуя, принцът се разходи до мястото, където майка му Даяна е позирала преди повече от 30 години. От върха на планината Корковадо той се възхити на зашеметяващата гледка към града преди да продължи с програмата си.
Говорител на двореца Кенсингтън коментира: 'Принцът се радваше да се срещне с толкова много хора от целия Рио през последните няколко дни. Той беше впечатлен от това как мнозина с умиление си спомнят посещението на майка му в този красив град."
Церемонията по връчването на наградите Earthshot ще се проведе тази вечер в "Музея на утрешния ден" в Рио. Сред известните гости ще бъдат Кайли Миноуг и канадският певец Шон Мендес, а петимата победители ще получат награда от по 1 милион паунда.
Премиерът Кийър Стармър също ще присъства на церемонията, където принц Уилям ще произнесе основната реч. По-късно двамата ще се срещнат със световните лидери на конференцията за изменението на климата COP30, която ще се проведе в амазонския град Белем.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: