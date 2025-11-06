Новини
Принц Уилям се снима пред статуята на Христос в Рио, където Даяна позира преди 30 години
Автор: Росица Чинова 13:58
© Sky News
виж галерията
Принц Уилям позира пред статуята на "Христос Спасител", посветена на Иисус Христос, в Рио де Жанейро - на същото място, където майка му, принцеса Даяна, беше застанала през 1991 г. - на третия ден от първото си посещение в Бразилия, предава Sky News.

Обикновено препълнената туристическа атракция, една от седемте чудеса на света, бе затворена за обществеността, за да може принцът да се срещне с 15-те финалисти на тазгодишната награда Earthshot и да научи повече за техните проекти и надежди за бъдещето на планетата. Уилям е на петдневно посещение в южноамериканската страна във връзка със своя глобален екологичен конкурс Earthshot Prize, който цели да подкрепи иновативните решения за "поправянето" на планетата.

След като се снима с финалистите на стъпалата пред емблематичната статуя, принцът се разходи до мястото, където майка му Даяна е позирала преди повече от 30 години. От върха на планината Корковадо той се възхити на зашеметяващата гледка към града преди да продължи с програмата си.

Говорител на двореца Кенсингтън коментира: 'Принцът се радваше да се срещне с толкова много хора от целия Рио през последните няколко дни. Той беше впечатлен от това как мнозина с умиление си спомнят посещението на майка му в този красив град."

Церемонията по връчването на наградите Earthshot ще се проведе тази вечер в "Музея на утрешния ден" в Рио. Сред известните гости ще бъдат Кайли Миноуг и канадският певец Шон Мендес, а петимата победители ще получат награда от по 1 милион паунда.

Премиерът Кийър Стармър също ще присъства на церемонията, където принц Уилям ще произнесе основната реч. По-късно двамата ще се срещнат със световните лидери на конференцията за изменението на климата COP30, която ще се проведе в амазонския град Белем.






Все още няма коментари към статията.
