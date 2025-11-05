Новини
Принц Уилям с нова тежка загуба на близък
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:51Коментари (0)104
Близък приятел на принц Уилям почина, след като скочи от покрива на хотел . Бен Дънкан беше в университета "Сейнт Андрюс“ с кралската двойка Уилям и Кейт Мидълтън.

45-годишният мъж е починал късно в четвъртък (30 октомври), след като паднал от седмия етаж - около 30 метра, от бара на покрива на лондонския хотел Trafalgar St. James, където стаите могат да струват до 1000 паунда на вечер, съобщава Daily Mail.

Твърди се, че Бен е бил част от вътрешния кръг на кралското семейство, преди да се появи в телевизионни предавания, включително "Биг Брадър“. Лондонската полиция е била извикана по сигнали за "мъж на покрива“ на луксозния хотел, преди да бъде намерен мъртъв.

Говорител заяви пред Daily Mail: "Служителите реагираха на сигнал за мъж на покрива на сграда на улица "Кокспър“ в Уестминстър в 23:02 часа в четвъртък, 30 октомври. Мъжът, за съжаление, падна от височина. Въпреки най-добрите усилия на лондонската спешна помощ, той беше обявен за мъртъв на място. Смъртта му е неочаквана, но не е подозрителна“.

Бен Дънкан става известен на британската публика с участия си в редица телевизионни предавания, започвайки с "Big Brother“ през 2010 г. Други предавания, в които се появява, включват "Come Dine With Me“, "Ladette to Lady“ и "Celebrity Coach Trip“.

