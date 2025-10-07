Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Принц Уилям разкри доскоро пасени тайни за децата му
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:58 / 07.10.2025Коментари (0)60
©
Принц Уилям е изключително отговорен баща – той винаги е говорил с любов за децата си и неведнъж е наблягал на факта колко важни са те в живота му.  

В скорошно интервю за предавнето The Reluctant Traveler, бъдещият крал разкри какви са любимите занимания на наследниците му. Оказва се, че принц Луи (7) е "вманиачен“ по скачането на батут – нещо, в което сериозно си съперничи със сестра си, принцеса Шарлот (10).

Уилям, който е и баща на 12-годишния принц Джордж, сподели, че двете му по-малки деца водят истинска здравословна конкуренция помежду си. Те дотолкова обичат тази своеобразна спортна дейност, че във всеки удобен случай "скачат нагоре-надолу на батута. А най-често се бият помежду си“.

"Шарлот също се занимава с нетбол и балет. И като цяло мисля, че е много важно да ги държим активни със спорт и време, прекарано навън, казва още Уилям.

"Опитваме се да ги учим и да боравят с музикални инструменти. Но не съм сигурен колко успешно се справяме с това. Колкото до Джордж, той е запален фен на футбола и хокея", допълва принцът.

Съпругата на Уилям, принцеса Кейт, също е споделяла, че в семейството има състезателен дух.

По време на участие през септември, 2023 г. в подкаста на Майк Тиндал - The Good, The Bad, and The Rugby, тя шеговито каза за себе си и Уилям: "Не мисля, че някога сме успели да завършим и един мач по тенис. Винаги се стига до силно психическо предизвикателство.“

Наскоро Кейт направи първото си официално посещение в авиобазата RAF Coningsby като новоназначен Почетен авиационен комодор. По време на обиколката си тя разговаря с пилоти, инженери и представители на техническия персонал и дори. На които сподели и една любопитна лична история – как Луи мечтае да стане пилот. "Ще трябва да му обясня, че пътят до кабината не е лесен – осем години обучение и много дисциплина“, добави тогава тя с усмивка.

Още по темата: общо новини по темата: 868
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Либерализъм и консерватизъм в Европа
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: