Принц Уилям е бесен

© Twitter Почитателите на английското кралско семейство и в частност на престолонаследника принц Уилям са бесни.



Фирма за коледни играчки се изгаври с принца и цялата му фамилия, като ги направи на грозновати играчки за елха, пише "Телеграф"



Празничната стъклена украса, създадена от компанията за ретро колекционерски предмети Cody Foster and Co, в момента се продава за 45 лева и представя принца на Уелс в пълна регалия.



Странната играчка за елха е висока около 13 см и представлява заплашителна озъбена физиономия.



Тя е карикатура на Уилям, смятат почитателите му. Не само защото плешивината му е изрисувана нескопосано, но и очичките му са странно присвити, а в устата си все едно има не зъби, а бабини кастанети.



На всичкото отгоре на върха на плешивото му теме е тупната издатина, на която е закрепен елемент, за който Уилям да увисне на елхата.



Гротеската е още по-неприятна, като се има предвид, че компанията е изтипосала по същия начин цялата кралска фамилия – от крал Чарлз, през Камила, та се стигне до принцеса Катрин.



Коментарите в мрежата са показателни как хората възприемат кралските особи – коледни играчки:



'Толкова са плашещи' казва един, “Направиха Уилям толкова гаден“, казва друг, а трети добавя: "Радвам се, че не съм известен и хората не ме превръщат в гадни стоки“.



Разбира се, намират се и шегаджии, които се интересуват как да си набавят "кралските" коледни играчки: "'Къде може да се намерят тези гадости? Защото може да ги подаря на някой приятел“.



Колкото и да се бунтуват обаче феновете на кралското семейство, американската фирма със седалище във Валентин, Небраска, правят луди пари от продажбите им. Навсякъде, където тези играчки с кралски физиономии се продават, за изчерпани.



От Cody Foster and Co запазват пълно мълчание по повод недоволството на хората, въпреки че журналистите постоянно ги търсят за коментар