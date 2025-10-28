Принц Уилям безкомпромисен

© Принц Уилям заема твърда и безкомпромисна позиция срещу чичо си принц Андрю, след като опозореният кралски член се отказа от своите титли и почести заради продължаващия скандал, свързан с връзките му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.



Според публикация на The Sunday Times 43-годишният принц на Уелс планира напълно да отстрани 65-годишния Андрю от кралския живот, включително от бъдещата коронация, когато самият Уилям един ден стане крал. Изданието твърди, че Уилям е бил "консултиран" относно решението Андрю да бъде лишен от кралските си титли, но не е останал доволен от предприетите мерки и възнамерява да приложи още по-строги действия в бъдеще.



Очаква се Андрю да бъде изключен както от публични, така и от частни кралски събития, включително бъдещата коронация, и да му бъде забранено участие в повечето държавни церемонии. Според източници принц Уилям смята чичо си за "риск и заплаха" за репутацията на монархията и е загрижен как присъствието му на официални прояви влияе върху общественото доверие и върху жертвите на сексуално насилие. Освен това се съобщава, че Уилям възнамерява да забрани и участието на Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю, в бъдещи кралски събития.



Някои кралски биографи обаче посочват, че твърдостта на Уилям не е нова.



Оказва се, че той е "тих, затворен и не на себе си" още от времето на кратката си раздяла с Кейт Мидълтън през 2007 г., когато 25-годишният тогава принц прекратява дългогодишната си връзка с нея след години на нарастващ обществен натиск и внимание от страна на медиите.



Двамата се запознават в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия през 2001 г. и са заедно през по-голямата част от двайсетте си.



Раздялата, която продължава само няколко месеца, оказва дълбоко въздействие върху Уилям. "Това наистина тежеше на Уилям. Той не беше себе си, беше много по-тих, по-затворен. Можеше да се каже, че нещо не е наред. Атмосферата около него се промени напълно", споделят близки, като отбелязват, че тежестта в него е свързана с мислите за Кейт.



Бивш иконом, който служи на кралското семейство повече от десетилетие и наблюдава двойката по време на раздялата им, разказва: "Той стана много тих. Стана малко затворен. Не го виждах много често. Знаех, че не е себе си."



По това време Уилям се сблъсква и с интензивни спекулации за връзката си, като медийният натиск го кара да се отдръпне, за да защити Мидълтън. Приятелите му разказват, че раздялата е била както за защита на Кейт, така и за да "купи" време на двойката далеч от светлината на прожекторите.



"Медийният натиск върху Кейт беше огромен. Те бяха много млади и нивото на внимание беше интензивно. Отдръпването за известно време беше правилният ход, даде им пространство и на двамата да си поемат дъх", добавят те.



Дори по време на този кратък период мнозина около тях тихо се надяват на помирение, описвайки Кейт като "прекрасна, много жизнерадостна и много приказлива".



"Хората си мислят, че е срамежлива, но не е. Никога не се държеше така, сякаш е над някого", разказват запознати.



В крайна сметка кратката раздяла изглежда укрепва връзката им и ги подготвя за бъдещето. Двойката се омъжва през 2011 г. в Уестминстърското абатство пред 1900 гости и милиони зрители по целия свят, започвайки това, което приятелите им описват като едно от най-солидните партньорства в кралското семейство.



Интересното е, че личните трудности и предизвикателства, преживени от Уилям с Кейт, дават ясно отражение върху начина, по който той днес взема решения като бъдещ крал. Същата решителност и стратегическо мислене, които някога са му помагали да премине през младостта и публичното напрежение, сега се проявяват в твърдата му позиция спрямо чичо му Андрю: защита на институцията, защита на семейството и защита на обществения интерес.