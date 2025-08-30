ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Принц Хари се завръща във Великобритания
Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от май, когато загуби обжалването си срещу Министерството на вътрешните работи относно решението за понижаване на степента му на сигурност. Хари ще посети страната без Меган Маркъл и децата им, след като в отговор на решението на съда заяви, че "не може да си представи свят, в който да върне съпругата и децата си обратно във Великобритания“.
Принцът твърди, че не е безопасно за семейството му да дойде в страната му поради мерките за сигурност, които му се предоставят, когато е във Великобритания.
Наградите WellChild ще се проведат в Лондон на 8 септември, което съвпада с третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II. Херцогът на Съсекс е патрон на WellChild, която подкрепя тежко болни деца, от 17 години. Той ще прекара време с всеки носител на наградата и техните семейства на прием преди церемонията, преди да връчи наградата за вдъхновяващо дете (на възраст от четири до шест години) и да произнесе реч.
"Винаги е привилегия за мен да присъствам на наградите WellChild и да се запозная с невероятните деца, семейства и професионалисти, които ни вдъхновяват всички със своята сила и дух“, заяви Хари.
През януари той помоли хората да номинират вдъхновяващи деца и млади хора със сложни медицински нужди за награди.
Благотворителната организация коментира, че херцогът на Съсекс "е изиграл важна роля в подпомагането на WellChild да набере както осведомеността, така и жизненоважни средства, включително лични ангажименти, за да помогне на семействата да получат необходимите им грижи“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 560
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: