Принц Хари се завръща във Великобритания
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:34Коментари (0)45
©
Принц Хари ще посети Обединеното кралство следващия месец, за да присъства на церемония по връчване на благотворителни награди, предаде ITV.

Това ще бъде първото му посещение във Великобритания от май, когато загуби обжалването си срещу Министерството на вътрешните работи относно решението за понижаване на степента му на сигурност. Хари ще посети страната без Меган Маркъл и децата им, след като в отговор на решението на съда заяви, че "не може да си представи свят, в който да върне съпругата и децата си обратно във Великобритания“.

Принцът твърди, че не е безопасно за семейството му да дойде в страната му поради мерките за сигурност, които му се предоставят, когато е във Великобритания.

Наградите WellChild ще се проведат в Лондон на 8 септември, което съвпада с третата годишнина от смъртта на кралица Елизабет II. Херцогът на Съсекс е патрон на WellChild, която подкрепя тежко болни деца, от 17 години. Той ще прекара време с всеки носител на наградата и техните семейства на прием преди церемонията, преди да връчи наградата за вдъхновяващо дете (на възраст от четири до шест години) и да произнесе реч.

"Винаги е привилегия за мен да присъствам на наградите WellChild и да се запозная с невероятните деца, семейства и професионалисти, които ни вдъхновяват всички със своята сила и дух“, заяви Хари.

През януари той помоли хората да номинират вдъхновяващи деца и млади хора със сложни медицински нужди за награди.

Благотворителната организация коментира, че херцогът на Съсекс "е изиграл важна роля в подпомагането на WellChild да набере както осведомеността, така и жизненоважни средства, включително лични ангажименти, за да помогне на семействата да получат необходимите им грижи“.

