Принц Хари с нов удар по двореца
Коментарът му мигновено предизвика реакции по целия свят и отново повдигна въпроса колко напрежение се крие зад стените на дворцовите резиденции. Според People принцът е направил изказването с усмивка, но думите му едва ли са останали незабелязани от двореца.
Downton Abbey е един от най-обсъжданите британски сериали, който показва живота на аристократите и слугите им в разкошно имение в началото на XX век. Историята е изпълнена с любовни интриги, семейни сблъсъци, тайни, скандали и силни емоции на фона на големи исторически събития.
Сериалът впечатлява с пищни декори, брилянтни актьори и драматични обрати, които държат зрителите пристрастени сезон след сезон. Downton Abbey се превърна в световен феномен и днес е синоним на стил, аристократични тайни и добре режисирана драма, пише Edna.bg.
