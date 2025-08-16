ЗАРЕЖДАНЕ...
|При ухапване от кърбеж - намокрете памук със спирт, задръжте за 5-10 мин. и го извадете внимателно
Оси – пчели – паяци
Те предизвикват интензивна локална реакция с ужилването си, като зачервяване, подуване, сърбеж и често лимфангит - лимфаденит. При някои хора ужилването може да причини алергичен шок.
Лечението
- Ако жилото е от пчела, внимателно извадете жилото.
- Прилагаме локално ледени компреси, за да забавим разпространението на отровата.
- Използваме локално кортизонов и антибиотичен крем.
- Ако симптомите станат генерализирани, търсим медицинска помощ.
Кърлежи
Те са насекоми с малки глави и щипки, с които се прилепват здраво към кожата и смучат кръв. Те могат да пренасят болести, като Лаймска болест и петниста треска по Скалистите планини.
Лечението
- Преди да се опитате да премахнете кърлежа, намокрете памучен тампон в медицински спирт и го поставете върху кърлежа за 5 до 10 минути. Това ще парализира кърлежа и ще отпусне ноктите му, пише ygeiamou.gr.
- След това с пинсети се опитваме бавно, но здраво да го извадим, без да отрязваме главата (ако остане, може да създаде гранулация).
- Дезинфекцираме мястото и нанасяме антибиотичен крем с кортизон.
- Добра идея е да се изследвате за Лаймска болест след около два месеца.
Вашият комплект за първа помощ за почивка трябва да съдържа:
- Алкохол
- Кислороден
- Антисептик
- Оцет
- Памук
- Марли
- Пинсети
- Ножици
- Талк
- Лепенки
- Кортикостероиден крем
- Антибиотичен мехлем
- Антимикробен спрей
- Широкоспектърни антибиотици
- Предварително напълнени спринцовки с адреналин и кортизон (за употреба от лекар)
Кога трябва да потърсим медицинска помощ?
Потърсете незабавна медицинска помощ, ако след ухапване или ужилване изпитаме:
- треска,
- затруднено дишане,
- силна болка,
- подуване на лицето или устата,
- затруднено преглъщане,
- замаяност и гадене.
