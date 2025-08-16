При ухапване от кърбеж - намокрете памук със спирт, задръжте за 5-10 мин. и го извадете внимателно

© През летните месеци ухапванията от насекоми са често срещано явление. Въпреки че обикновено причиняват малък дискомфорт, съществува риск от развитие на алергична реакция. Прочетете, за да научите как да разпознаете и лекувате симптомите на ужилване или ухапване.



Оси – пчели – паяци



Те предизвикват интензивна локална реакция с ужилването си, като зачервяване, подуване, сърбеж и често лимфангит - лимфаденит. При някои хора ужилването може да причини алергичен шок.



Лечението



- Ако жилото е от пчела, внимателно извадете жилото.



- Прилагаме локално ледени компреси, за да забавим разпространението на отровата.



- Използваме локално кортизонов и антибиотичен крем.



- Ако симптомите станат генерализирани, търсим медицинска помощ.



Кърлежи



Те са насекоми с малки глави и щипки, с които се прилепват здраво към кожата и смучат кръв. Те могат да пренасят болести, като Лаймска болест и петниста треска по Скалистите планини.



Лечението



- Преди да се опитате да премахнете кърлежа, намокрете памучен тампон в медицински спирт и го поставете върху кърлежа за 5 до 10 минути. Това ще парализира кърлежа и ще отпусне ноктите му, пише ygeiamou.gr.



- След това с пинсети се опитваме бавно, но здраво да го извадим, без да отрязваме главата (ако остане, може да създаде гранулация).



- Дезинфекцираме мястото и нанасяме антибиотичен крем с кортизон.



- Добра идея е да се изследвате за Лаймска болест след около два месеца.



Вашият комплект за първа помощ за почивка трябва да съдържа:



- Алкохол



- Кислороден



- Антисептик



- Оцет



- Памук



- Марли



- Пинсети



- Ножици



- Талк



- Лепенки



- Кортикостероиден крем



- Антибиотичен мехлем



- Антимикробен спрей



- Широкоспектърни антибиотици



- Предварително напълнени спринцовки с адреналин и кортизон (за употреба от лекар)



Кога трябва да потърсим медицинска помощ?



Потърсете незабавна медицинска помощ, ако след ухапване или ужилване изпитаме:



- треска,



- затруднено дишане,



- силна болка,



- подуване на лицето или устата,



- затруднено преглъщане,



- замаяност и гадене.