Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо
Автор: Десислава Томева 18:56Коментари (0)91
©
Човешкият мозък и езикът са удивително свързани – едни от най-сложните и малко познати процеси в човешкото тяло. В тази статия ще ви представим интересни факти за мозъка и езика, които не само впечатляват, но и помагат да разберем по-добре състоянието афазия, пишат от Асоциацията за инсулт и афазия, цитирани от "Фокус".

Левият хемисферен контрол

При над 90% от десничарите езиковите функции се контролират от лявото полукълбо. Именно то е най-често засегнато при афазия след инсулт.

Мозъкът започва да "говори“ още в утробата

Бебетата различават езикови модели още преди да се родят – те "чуват“ гласа на майката и усвояват ритъма на езика.

Всеки език активира мозъка по уникален начин

Билингвите използват повече невронни мрежи – това е и защитен фактор срещу някои когнитивни увреждания.

Мозъкът се адаптира

Невропластичността позволява други мозъчни зони да "поемат“ езикови функции, когато основните са засегнати. Това е в основата на логопедичната терапия.

Мълчанието също е комуникация

Дори без говор, мозъкът продължава да обработва език – чрез вътрешен диалог, мислене с образи, реакции към жестове.

Афазията не засяга интелекта

Хората с афазия често мислят ясно, но не могат да изразят себе си. Това недоразумение води до социална изолация, която може да бъде предотвратена с разбиране и подкрепа.

Тези факти не са само любопитни – те помагат на хората около човек с афазия да разберат колко важно е да се подходи с уважение и търпение. Проектът "Аз общувам при афазия: в лекарски и стоматологичен кабинет“, финансиран от Програма "Социални иновации“ на Столична община, цели именно това – осведоменост и приобщаване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Катастрофи в България
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: