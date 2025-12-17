ЗАРЕЖДАНЕ...
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето кога ще са
Затъмнението на слънчевия диск ще видят най-добре хората, които се намират в Южна Африка и Южна Америка.
На 2 срещу 3 март ще има пълно лунно затъмнение. То ще може да бъде наблюдавано от Източна Европа, Азия, Австралия, но у нас няма да се вижда добре.
На 12 август ще бъде второто пълно слънчево затъмнение за годината. Ще имат възможност да го видят и жителите на някои от европейските страни. В България затъмнението ще се вижда съвсем скромно. От нашата страна ще се вижда добре частичното лунното затъмнение на 27 срещу 28 август.
През 2027 г. се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение. Той ще бъде на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина.
През следващата година не се очаква край Земята да минават впечатляващи комети. Изненади обаче винаги може да има, заяви пред БНТ директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум във Варна Свежина Димитрова.
