Възприемам се като посланик на книгите на Ю Несбьо в България. Срещата с него беше много вълнуваща, още повече че като преводач и на първо място като читател съм го издигнала на пиедестал. Това каза преводачът Ева Кънева внас водещ Благой Д. Иванов.Според нея част от екранизациите по Несбьо са успешни. "Ловци на глави“ на Мортен Тилдум е пример за това. Не такъв е случаят обаче с най-успешната му книга – "Снежния човек“. Режисьор на филма е Томас Алфредсон. "Това е криминалният роман-звезда и проектът беше натоварен с много очаквания, още повече че главната роля играеше Майкъл Фасбендър. Самият автор не е участвал в създаването на филма“, отбеляза преводачът.През 2026 г. Netflix пуска телевизионен сериал, създаден по криминалните романи на Несбьо за Хари Хуле. "Тук Несбьо има много сериозна роля, той е главен творчески лидер и мениджър. Той отговаря за всичко – от идеята до реализацията на проекта. Освен главен сценарист, той е и изпълнителен продуцент“, обясни Кънева."Кръв по снега“ на режисьора Кари Джоджи Фукунага също е по мотиви от прозиведение на Несбьо и се очаква да излезе на екран догодина. В главните роли са Бенедикт Къмбърбач, Арън Тейлър-Джонсън и Ева Грийн. "Много съм обнадеждена – и заради режисьора, и заради актьорския състав. Изключително интересен сюжет и мисля, че е много подходящ за екранна реализация“, сподели преводачът.Ева Кънева е преводач и на два романа на Сьорен Свайструп – "Кестеновия човек“ и "Игра на криеница“, като "във всеки от двата романа се разследват отделни криминални случаи, а разследващите са свързващото звено между двете книги и тяхната лична история, която също е прелюбопитна“, обясни тя. Освен това Свайструп е сценарист на един от най-известните криминални сериали по света – "Убийството“.Според преводача любовта към книгите е жива. "В България има четящи хора, има хора, които се интересуват, четат, търсят определени заглавия, склонни са да изслушват препоръки. Вълнуват се за предстоящи заглавия, изключително добре осведомени са“, смята тя.Ева Кънева призова хората да посетят Коледния панаир на книгата, който се провежда от 9 до 14 декември в НДК. "Подарете си хубава книга, разходете се из щандовете, потопете се в тази атмосфера, защото си заслужава. Откъснете се от битовизмите, които ни заобикалят. Панаирите на книгите за мен са един празник, защото моята работа е самотна, аз нямам пряк достъп до читателите. Единственият начин да получа някаква обратна връзка са тези срещи. Затова обичам тези събития, с удоволствие работя на щанда и срещите ми носят много голямо щастие“, сподели тя.