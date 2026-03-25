Преслава с нов дует на стара песен
Преслава помага на Виктория да натрупа популярност и опит
Изненадващо на участието в Добрич Виктория пее не песен на леля си, а двете извиват глас на емблематичната песен от миналото "Още миг моя", изпълнявана от актьора Руслан Мъйнов. Визитата в родния си град Преслава използва не само за музикална ангажименти, а и да се срещне и със свои съученички, с които години по-късно продължава да поддържа приятелски отношения.
Двете пяха заедно в заведение в родния град Добрич
Тийнейджърката Виктория, която е с потекло от музикално семейство, приковава вниманието с хубост, но има и впечатляващи гласови данни. И в добрия смисъл на думата краде занаят от леля Преслава. Любопитен момент е, че на афишите, които промотират участията й, е обявена като "новия талант - племенничката на Преслава". Дълго време нейната майка Ивелина Колева беше популярна като "сестрата на Преслава", но след отлична кариера успя да се наложи със собственото си име и творчество.
Няма информация Виктория да има голям брой собствени песни, така че вероятно изпълнява парчета на колежки. В социалните мрежи дори може да бъде гледано как пее песни на Веселин Маринов.
Виктория привлече вниманието още преди 5 години, когато като дете проби в Русия. Тогава нейни изпълнения се въртяха в местни сайтове, а крачка към международната й известност беше участието й в престижния конкурс "Истоки". Виктория беше номинирана в категорията "Естрадна песен", като успява да впечатли с изпълнението на парчето It's a Man World ("Светът е мъжки").
От години момичето пее в музикална школа, участвало е в многобройни конкурси и има различни награди. На видеото на изпълнението й за конкурса "Истоки" се вижда, че Виктория е в помещение, което е отрупано с нейни грамоти и отличия. Първоначално Виктория се беше насочила към поп музиката, но е направила завой към попфолка, в който безспорен №1 през последните години е нейната леля Преслава.
Тийнейджърката тепърва трупа популярност в социалните мрежи, като във Фейсбук и Инстаграм има общо едва три хиляди последователи. Въпреки скромния си опит на сцената Виктория вече има сериозен брой покани за участия, като е канена предимно от барове и ресторанти, но някой ден може да запее и в големите дискотеки като фамозната си леля, пише HotArena.
Още по темата
Още от категорията
Дуейн Джонсън Скалата е просто неузнаваем
21:56 / 24.03.2026
Със сълзи на очите Нети обяви края
15:47 / 24.03.2026
Зрелищни морски приключения с игралната адаптация на "Смелата Вая...
13:44 / 24.03.2026
Важно за климатика в автомобила през преходните сезони като проле...
13:19 / 24.03.2026
Български учени с откритие на нова свръхземя
12:15 / 24.03.2026
Държавата отпусна 2,7 млн. евро за борба с черната златка
13:32 / 23.03.2026
