Повечето шофьори са наясно, че за да се поддържа двигателят здрав, е да се избягва дълго пътуване с почти празен резервоар. Сред рисковете в случая е, че помпата може да засмуче натрупан седимент на дъното и да повреди филтрите и инжекторите. При съвременните автомобили обаче обратното поведение, т.е. препълване на резервоара, също може да причини скъпи щети.Проблемът се крие в системата EVAP - акроним, който означава "Evaporative Emission Control System". Тя стана задължителна в Европа от 2019 с навлизането на Euro 6d-Temp стандарта, като е една от технологиите, които са част от системите за контрол на емисиите. За разлика от общоприетото мнение, всъщност емисиите не са само тези от изгорелите газове, но и от изпарението на горивото.EVAP е доста проста - при съвременните бензинови автомобили горивната капачка е херметически запечатана, а изпаренията се изпускат чрез отделна изпускателна тръба, която води до филтър с активен въглен. Когато двигателят работи и условията са идеални, се отваря клапан за продувка и парите, съхранявани във филтъра с активен въглен, се изпращат във всмукателния колектор и изгарят в двигателя.Системата е проектирана за газове, а не за течности. Но когато резервоарът се напълни над очакваното ниво, бензинът може да влезе в канала и да достигне филтъра с активен въглен, докато не се насити и повреди.В резултат на това въздухозаборникът за горивна пара вече не работи правилно и автомобилът започва да генерира съобщения за грешки, обикновено съпроводени с неправилна работа на двигателя, пише automedia. За да се реши проблемът, е необходимо да се замени филтърът, който вече не може да се регенерира - операцията може да струва от няколкостотин до над 1000 евро в зависимост от необходимия труд.Затова, когато помпата изключи и спре да разлива бензин, най-добре е да избягвате добавянето на допълнително гориво. Това е особено вярно през лятото: всъщност в бензиностанциите горивото се съхранява в подземни резервоари при по-ниска температура от външната и когато пристигне в резервоара, се разширява леко, достигайки още по-лесно до отвора, който води към филтъра.