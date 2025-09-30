Новини
Празникът на 1 октомври - гледайте листата на дърветата
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 23:01 / 30.09.2025
© Plovdiv24.bg
На 1 октомври, вярващите ще отбележат Покрова на Пресвета Богородица. Произходът на този църковен празник датира от X век. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с него - какво трябва и не трябва да се прави утре. 

История на църковния празник Покров на Пресвета Богородица:

В Константинопол, в църквата "Влахерна“, където се е съхранявала дрехата на Божията майка, се е случило знамение: по време на нощна молитва монахът Андрей Юродив, заедно със своя ученик Епифаний, видял Божията майка, която разпростряла своя омофор (покривало) над хората. Това се възприемало като знак за Нейното застъпничество и защита на всички християни. Покровът символизира ходатайството, защитата и духовната подкрепа на Божията майка за всички, които се обръщат към нея с вяра. Този празник ни учи да се уповаваме на Нейното небесно застъпничество и да търсим мир и сила в молитва.

На 1 октомври църквата почита и Йоан Кукузел. Свети Йоан Кукузел, родом от Дирахион (България), останал сирак в детството си. Притежавайки много красив глас, той постъпил в придворното училище в Константинопол, където талантите му спечелили благоволението на император Йоан Комнин и станал първият придворен певец.

Нежелаейки да остане сред удобствата и лукса и избягвайки брака, който императорът му подготвял, младият Йоан започнал да търси начини да напусне столицата и да се скрие в отдалечена пустиня. По Божията воля, срещайки атонски старейшина – игумен – който бил дошъл в Константинопол по монашески дела, Йоан му разкрил намеренията си и с негова благословия тръгнал с него за Света гора.

Веднъж, след акатист, изпят пред иконата на Божията Майка, Самата Божия Майка се явила насън на Свети Йоан и му казала: "Пей и не спирай да пееш. За това няма да те оставя.“ С тези думи Тя поставила златна монета в ръката на Йоан и станала невидима. Монетата била окачена на иконата и оттогава нататък започнали да се случват чудеса от иконата и монетата. Тази икона, наречена "Кукузелис“, се намира и до днес в лаврата на Свети Атанасий.

Какво да не правите на 1 октомври

Забранено е да се работи усилено - вярва се, че Божията майка покрива земята с "воал“ и затова да се безпокои с работа на този ден е голям грях. Не трябва да се занимавате със земеделие в градината - земята "почива“ на този ден.

Човек не бива да отказва помощ на този ден - вярва се, че Божията майка непременно ще отплати за добрите дела с добро.

Народни знаци и какво трябва да се прави на 1 октомври

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

- слънчево и топло време - вещае до кратка и мека зима;

- ако вали на Покров Богородичен - очаквайте дълга зима с чести размразявания;

- ако духа южен вятър - ще има топла зима;

- ако все още има много листа по дърветата - това вещае дълга зима;

- ако катериците активно се приготвят за студеното време - очаквайте люта зима.

Освен че 1 октомври е важен църковен празник, вярва се, че от този ден нататък започват истинските студове.

 

Денят трябва да се прекара със семейството, в смирение и молитва.






