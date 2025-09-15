Новини
Празник е! Вижте именниците!
Автор: Вилислава Ветренска 08:43
©
На 15 септември имен ден празнуват всички, които носят името Никита. Св. Никита е бил един от прославените мъже сред готите. Със своите вдъхновени слова той обърнал мнозина към вярата в Божия Син Иисус Христос.

Св. Никита бил подложен на мъчения, за да се откаже от вярата си, но той отказал и затова бил изгорен на клада. Тялото му останало невредимо сред пламъците.

Никита бил вестгот, живял през IV в., когато християнската религия се разпространявала бързо по бреговете на р. Дунав. Той не се колебаел да разобличава владетеля езичник Атанарих, неговото безбожие и безчовечност. Заради тази си дързост бил подложен на нечовешки изпитания и накрая изгорен на клада.

Тленните останки на св. Никита били прибрани тайно, отнесени и погребани в Киликия от християнина Мариан.






