На 14 март е празникът на Свети Бенедикт в православния календар.Стремейки се към пълна отдаденост на Бога, Бенедикт първоначално се установява в църквата "Свети апостол Петър" в град Ефел, а по-късно отива в планината, където живее в пещера като отшелник.Според общоприетото поверие, на този ден е нежелателно да се извършва каквато и да е работа с остри предмети - не секат дърва, не се точат ножове, избягва се работа с каквито и да е режещи или остри предмети.На този ден към Свети Бенедикт се отправят молитви за семейно благополучие, изцеление от болести и духовна подкрепа.