ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не бива да се отказва помощ
©
Признаците на деня се използват, за да се определи какво ще бъде времето през следващите дни и в навечерието на Нова година: ако на този ден вали сняг, след това ще вали дъжд; снежна буря през деня означава слана през нощта.
Вярва се, че ако на този ден е слънчево, ще има хубаво време в новогодишната нощ, а ако е облачно, очаквайте снежна буря.
Църквата осъжда нецензурния език и ругатните, мързела, клюките, завистта и отмъщението. Не бива да се отказва помощ. Рождественският пост продължава за тези, които го спазват.
Празнуват всички с имената Анастасия, Анастас, Атанаска, Сия, Сийка, Тана, Таско, Ася.
Още от категорията
/
bTV обяви нова промяна
11:40
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
19.12
Международен панаир Пловдив активно подготвя най-голямото икономическо събитие за агробизнес на Балканите
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:56 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
12:33 / 21.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:28 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.