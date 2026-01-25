ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не бива да се хвалите с постиженията си
Григорий Богослов е роден през 329 г. в провинция Кападокия (сега Турция). Той е отгледан в благородно християнско семейство и учи в Атина, където се запознава с бъдещия свети Василий Велики и живее няколко години в неговия манастир.
Според народните вярвания, на този ден не бива да се хвалите с постиженията си и добрите си дела. Бъдете особено внимателни с думите, особено с лошите, тъй като казаното може да се сбъдне. Също така не споделяйте плановете си.
Хората се обръщат към Свети Григорий в трудни моменти, молейки за сила в здравето и духа, както и за помощ при отглеждането на деца. Смята се, че светецът допринася за финансово благополучие на тези, които работят.
На този ден е обичайно тайно да се вършат добри дела - всичко, което е направено, ще се върне десетократно.
Модният журналист Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Посрещна ме сме все едно сме приятели
