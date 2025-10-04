Празник е! Има вярвания, че ако времето е студено...

© Днес православната църква отбелязва паметта на св. свещеномъченик Йеротей, епископ на Атина.



Св. Йеротей бил един от съветниците в атинския аеропаг. Самият апостол Павел го обърнал към Христа. Заедно с апостолите св. Йеротей отишъл в Ерусалим на успението на Пресвета Богородица.



Той бил един от тези, които пеели духовни песнопения, докато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания.



Какво не трябва да правите



- Забранено е да се извършват земеделски дейности, особено засаждане – вярвало се е, че това ще отслаби реколтата.



- Не се шие и не се бродира след залез слънце – смятало се е, че човек "зашива съдбата си“.



- Не се дава и не се взема назаем – вярвало се е, че с това изнасяте богатството от дома си.



Народни знаци за времето на 4 октомври



- Ако денят е топъл и слънчев – очаква се дълга есен.



- Ако е облачно и студено – предстои сурова зима и ранни слани.



- Ако нощта е безветрена и звездна – времето ще бъде сухо.



- Ако гъските летят високо – зимата ще закъснее.



- Много паяжини – предвещават дълга и суха есен.