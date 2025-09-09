Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Празник е! Ето кои са имениците
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:51Коментари (0)117
©
На 9 септември възпоменаваме светите праведни богоотци Йоаким и Анна – родителите на Пресвета Богородица, свети Йоаким, патриарх Търновски и свети мъченик Севириан.

Свети праведни Йоаким бил потомък на цар Давид, на когото Бог обещал, че от неговото семе ще се роди Спасителят на света. Заедно със съпругата му, праведната Анна, живели в Назарет Галилейски.

Те били бездетни до дълбока старост и скърбели за това през целия си живот. Търпели презрение и подигравки, тъй като бездетността се смятала за позор, но се молели усърдно на Бога, смирено уповавайки се на Неговата воля и молитвите на светите съпрузи била чути: Ангел възвестил и на двамата, че ще имат дъщеря, която ще бъде благословена от целия човешки род.

Църквата възхвалява Богородица – Божията майка, като непорочна и завинаги блажена, като смята, че по чест и слава превъзхожда дори най-висшите ангели –серафимите и херувимите. Величае я като същинска Богородица, родила по най-чуден начин Нашия Господ Иисус Христос, Божи Син, Който чрез Нея станал човек.

В този ден възпоменаваме и първия Търновски патриарх Йоаким I – велик подвижник, подвизавал се на Атон, а после в скална килия при Червен на Дунава, основател на скалния манастир "Св. Арх. Михаил".

Светият мъченик Севериан пострадал за Христос в +320 г. в Севастия арменска, по време на гонението срещу християните при император Лициний (307 – 324).

Имен ден днес празнуват: Ана, Анна, Анка, Ана, Ани, Аника, Аница, Анушка, Анита, Анелия, Анета, Анабел, Анчето, Яна, Янка, Вилиана, Яким, Аким, Еким, Ачо, Янко, Янчо, Яко и Йоаким.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
Стотици вкусиха гурме ястие с кестени в Брежани, приготвено лично от шеф Иван Звездев
20:35 / 07.09.2025
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:26 / 07.09.2025
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища
17:44 / 07.09.2025
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
Мобилни екипи с още нови локации у нас ще съдействат за приложението еЗдраве
16:06 / 07.09.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: