ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
©
Родена в Рим от знатни родители. Баща й бил таен християнин. Той възпитал дъщеря си в благочестие и я научил на Божественото писание. Пълнолетната Татяна пожелала да прекара живота си в целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, и на Него служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си, поробвайки я на духа. Заради добродетелния живот, Христос увенчал невестата Си с мъченически венец.
Празнуват българките с имена Татяна, Таня.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Впечатлението, че всички виждаме едно и също по новините е илюзия...
07:41 / 10.01.2026
Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни",...
16:45 / 08.01.2026
Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които ...
14:50 / 07.01.2026
Астролог: 2026 е година на действието, хората не трябва да се стр...
12:34 / 07.01.2026
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
20:14 / 06.01.2026
Учени установиха, че това сладко изкушение може да продължи живот...
16:13 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.