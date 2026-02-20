ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Българи с нестандартни имена имат имен ден!
©
Свети Лъв бил роден във Равена и бил син на знатни родители. Той получил добро образование и по-късно бил избран за епископ на град Катана, в който се проявил със своето изключително милосърдие. За високите си добродетели и възвишен духовен живот Свети Лъв бил удостоен с чудотворна сила.
На този ден имен ден имат Еврим, Евтимий, Евтима, Евта, Евтихия.
Още от категорията
/
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
19.02
Фалстарт на "Ергенът"
17.02
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Как изкуственият интелект може да ни бъде психотерапевт?
07:51 / 19.02.2026
Димо Алексиев си намери работа
10:38 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:56 / 17.02.2026
Годината на Коня настъпи: Какво да очакваме?
11:41 / 17.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
10:09 / 16.02.2026
Месни заговезни е!
08:51 / 15.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.