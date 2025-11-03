Празник е!

ЗАРЕЖДАНЕ...
Православната църква е обявила Пимен Зограф за светец и чества паметта му на 3 ноември. Според легендата, рожденното му име е Павел и след като разпродал имуществото си и се е замонашил на Атон. Там е получил името Пимен, но когато станал 55-годишен Св. Георги му се явява и му поръчва да се върне при народа си като духовен водач.
Години наред Св. Пимен обикаля българските земи, проповядва, строи и обновява храмове и манастири, като ги украсява със стенописи.
Посетил е София, околности, след това дълго време работи из Южна България и Бачковския манастир. Дейността му обхваща и Северна България, където е посетил много градове: Видин, Силистра и др. С името му се свързват около 300 черкви и 15 манастира, повечето от които е изографисал сам. Сред тях са Черепишкият, Сеславският, Смиловският и Суходолският манастир. Мощите му са пренесени в Суходолския манастир (някога се е намирал във Видинската епархия, днес - в Княжевацка околия, Сърбия.
