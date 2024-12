Празниците са на прага ни: Пуснете си тези коледни хитове за добро настроение

© Празниците са на прага ни, което означава, че коледната музика си е проправила път в музикалните класации, радиото и високоговорителите на моловете.



Повечето от тази музика идва както от традиционните класики, изпяти от Бинг Кросби, Нат Кинг Коул и Бренда Лий, така и от съвременните хитове от Марая Кери, Кели Кларксън и Майкъл Бубле - всички имена, които редовно се появяват в класацията Hot Holiday Songs всяка година.



Но както всяка година преди това, 2024 г. завършва с набор от нови коледни записи от съвременни изпълнители, обхващащи поп, ритъм енд блус, хип хоп, джаз и рок. Да видим пет коледни парчета от 2025 г., които успяха да привлекат вниманието ни.



"Santa Claus Is Coming to Town" на Лейди Гага



След като го изпълни със Зейн Лоу в A Carpool Karaoke Christmas на Apple, преди броени дни Лейди Гага изненадващо пусна своя прочувствен рок кавър на "Santa Claus Is Coming to Town" в услугите за стрийминг, добавяйки нейния към колекция от известни завъртания на класиката от различни изпълнители, включително Брус Спрингстийн, Jackson 5 и др.



"Under the Tree" на Ед Шийрън



Написан и записан за That Christmas на Netflix, "Under the Tree" включва страхотните вокали на Ед Шийрън и трептящите струни на китарата му, докато той копнее за изгубена любов през празниците, пише lifestyle.bg.



"Holiday" на Джими Фалън и The Jonas Brothers



Задвижвано от бас, саксофон и ярки хармонии, сътрудничеството на Джими Фалъни Jonas Brothers "Holiday" е фънки отличителна черта от албума Holiday Seasoning на водещия от 2024 г. Проектът включва и парчета с Меган Трейнър, Джъстин Тимбърлейк, Ариана Гранде и Megan Thee Stallion, наред с други.



"Kid at Christmas" на Калъм Скот и Кристина Пери



Калъм Скот и Кристина Пери ще ни накарат да се почувстваме болезнено носталгични с "Kid at Christmas", в която гласовете на дуетните партньори преливат над емоционално пиано, докато пеят за магията на празниците, пренесени от детството.



"Santa for Someone" на Дженифър Хъдсън



Ослепителната личност и мощните вокали на Дженифър Хъдсън блестят в тази прочувствена ода за един от най-големите стресови фактори през празничния сезон: коледното пазаруване. Оригиналната мелодия е една от 16-те песни в чисто новия албум на изпълнителката, озаглавен The Gift of Love.